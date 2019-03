L’ascension continue

Plus l’organigramme interne de l’AS Monaco change sans qu’il soit possible d’en dessiner un schéma logique sur le papier, plus le onze de départ de Leonardo Jardim s’écrit dans le marbre, semaine après semaine. Invaincus au mois de février (trois victoires, un nul), les Asémistes s’attaquent à Angers avec une équipe type connue et reconnue. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Un constat dressé…