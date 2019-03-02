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      L’ascension continue

      PAR Mathieu Faure Mis à jour le 02/03/2019 à 05:17 Publié le 02/03/2019 à 05:17
      Mis à jour le 02/03/2019 à 05:17 Publié le 02/03/2019 à 05:17
      Monaco vise une quatrième victoire en cinq matches à Angers.

      Monaco vise une quatrième victoire en cinq matches à Angers. Cyril Dodergny

      L’ascension continue

      Par Mathieu Faure Le 02/03 à 05h17 MàJ 02/03 à 05h17

      Meilleure équipe du mois de février (trois victoires, un nul), l’AS Monaco compte bien poursuivre sa moisson à Angers ainsi que sa folle remontée. Jusqu’où ? Bonne question

      Plus l’organigramme interne de l’AS Monaco change sans qu’il soit possible d’en dessiner un schéma logique sur le papier, plus le onze de départ de Leonardo Jardim s’écrit dans le marbre, semaine après semaine. Invaincus au mois de février (trois victoires, un nul), les Asémistes s’attaquent à Angers avec une équipe type connue et reconnue. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Un constat dressé…

      La suite du direct