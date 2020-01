Face au RC Grasse II, candidat à la montée en Régionale 2, l’ASRCM savait pertinemment que la rencontre serait difficile. Et elle le fut avec une victoire des réservistes grassois (2-4) au stade Decazes. Les buts roquebrunois ont été inscrits par Rinaldi et Florier. Jérémy Gagliardi, l’entraîneur de l’ASRCM, tenait, tout de même, à saluer ses joueurs, « Je les félicite car ils ont réalisé une prestation solide, mais je suis très déçu car ils méritaient un tout autre résultat. » Une troisième défaite de la saison qui passe très mal auprès du technicien roquebrunois, très remonté contre l’arbitre : « Je suis en colère car l’ensemble des acteurs a été à la hauteur, mis à part l’arbitre de la rencontre qui a raté sa prestation. Gardons ce même état d’esprit et nous gagnerons d’autres matchs sans aucun doute. » Les Roquebrunois (8e/12, 13 pts) recevront une nouvelle fois dimanche prochain encore un club grassois, cette fois-ci, ce sera l’US Plan à 15 heures.