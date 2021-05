L’AS Monacoeur solidaire des vallées

Bouba, la mascotte de l’ASM était de la partie pour donner le sourire aux enfants et les malles remplies de peluches à son effigie pour chaque élève présent lors de l’événement.

Plusieurs animations étaient prévues avec les jeunes écoliers des écoles maternelle et primaire de la commune, durement touchée par la tempête Alex en octobre dernier, entre tournoi de football improvisé et "high five" avec les jeunes footballeurs en herbe.

Des échanges avec Youssouf Fofana et Benjamin Lecomte

Les enfants ont ensuite eu la surprise de pouvoir échanger en visioconférence avec le gardien Benjamin Lecomte et le milieu de terrain Youssouf Fofana. Chacun a pu poser une question aux deux joueurs.

Les écoliers avaient également préparé des dessins représentant l’ensemble de l’effectif monégasque. De quoi assurer une belle ambiance.

En attendant de pouvoir les accueillir au Louis-II, lorsque la situation sanitaire le permettra, AS Monacoeur a également fait parvenir 350 peluches à destination des enfants de nombreuses autres communes touchées par la tempête Alex.