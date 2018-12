L'AS Monaco joue gros

Entre une JL Bourg qui, comme la saison passée, s'invite à la table des grands, et une AS Monaco modifiée et renforcée, avide de rattraper le temps perdu, le choc des ambitions est évident.

Entre une JL Bourg qui, comme la saison passée, s'invite à la table des grands, et une AS Monaco modifiée et renforcée, avide de rattraper le temps perdu, le choc des ambitions est évident. En cas de victoire dans l'Ain, la Roca Team rattraperait la JL au classement. La Roca Team signerait une 3e victoire d'affilée (après Dijon,...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois