L’AS Monaco et Menton Marathon sur les podiums

Pour ce 38e rendez-vous, cinquante-sept participants étaient au départ d’une des plus anciennes courses sur route du département. Cette année, pas de soleil, à la différence des deux précédentes éditions, mais des conditions idéales pour cette soixantaine de coureurs qui sont venus se frotter aux 14 km de ce parcours urbain et sa fameuse montée des Colombières.

Au programme de cette rencontre organisée par le service des sports de la Ville de Menton, avec le concours, entre autres, de l’association Menton-Marathon : effort, persévérance et performance !

Même si le record de la course avec ses 44’ 06” n’a pas été battu, les quelques spectateurs présents pour l’occasion et les organisateurs ont assisté à une course engagée durant laquelle les favoris ont fait le job !

Une 5e pour Adli et une 7e pour di Guisto

Du côté des hommes, on attendait Kais Adli (AS Monaco), Laurent Bermont (Menton Marathon), Maximilien Maccio (ASPTT 06) ainsi que Yohan Lupart (ind.). Les deux premiers ont mené la danse et dominé les débats avec un Kaïs Adli qui remporte en 45’ 52” sa cinquième Course des As. Il est à noter également la très belle prestation et le retour en forme d’Anthony Caveriviere (ind.) qui, pour sa dixième participation - le record de la course - décroche une troisième place bien méritée.

Du côté des femmes, Adriana du Guisto (AS Monaco), Julie Romera (Menton Marathon) et Marianna Weber (AS Monaco) étaient attendues. Et c’est sans surprises que ces dernières ont assuré leur statut du moment en montant respectivement à la première, la deuxième et la troisième marche du podium.

Rendez-vous est donné à l’année prochaine pour une 39e édition qui souhaitons-le sera synonyme de records !