L’AS Monaco en Henry : J’ai un scoop pour vous ! mille morceaux Fabregas, terrible première

Il a suffi que le PSG se fasse sortir en Coupe de la Ligue pour entendre les dirigeants de l’ASM parler d’objectif. Comme si le maintien en L1, avec le recrutement de quelques noms ronflants, était une formalité. Monaco a pratiquement tout changé, son coach, renforcé son staff médical, recruté un adjoint et... rien ne bouge. L’ASM, champion de France il y a deux ans, est 19e de L1 et vient de perdre pour la septième fois à domicile en onze matches de L1. Giflée 1-5 par des Strasbourgeois plus tranchants, plus solidaires. Une équipe quoi.

Contre Nice mercredi, Thierry Henry regrettait de devoir se passer de ses recrues non qualifiées pour ce derby reporté de la 17e journée, mais il sentait que les choses tournaient enfin dans le bon sens avec un penalty arrêté par Benaglio. Mais aussi le VAR, qui avait permis aux Monégasques d’évoluer à 11 contre 10 pendant une mi-temps après l’expulsion de Sacko. Mais comme on dit : tout va très vite dans le foot.

Hier contre Strasbourg, et avec les recrues, Monaco s’est sabordé comme il sait si bien le faire depuis le début de la saison. Naldo, le défenseur expérimenté de 36 ans que l’ASM est allée signer au mercato s’est fait expulser dès la 7e minute pour une faute en position de dernier défenseur.

M. Letexier s’est appuyé sur le VAR pour prendre la bonne décision. Sur deux actions de classe, les Strasbourgeois menaient ensuite 0-2 alors qu’on sortait à peine du premier quart d’heure… Bref, la sale soirée. Comme on en voit beaucoup cette saison. A 10 contre 11, les Monégasques ont pourtant bien joué pendant 30 minutes, portés par un Golovin remuant, un Falcao inspiré et un Lopes percutant. C’est même très justement que l’équipe de Henry parvenait à réduire la marque sur une frappe croisée de Falcao (22’). Puis plus rien. Mitrovic trouvait la barre de la tête (40’), pour un...