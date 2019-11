L’AS Monaco débarque en force sur la boucle de l’espoir

Voilà cinq jours aujourd’hui que la No Finish Line court après les records à Fontvieille. Objectif affiché cette année : 450 000 km. Soit autant d’euros reversés en faveur des enfants défavorisés ou malades soutenus par l’association Children & Future. Des ambitions ternies depuis le départ de samedi par une météo des plus capricieuses. Or, comme le rappelait l’initiateur de la NFL, Philippe Verdier : « En moyenne, on court 55 000 kilomètres par jour. Un jour de pluie, c’est d’emblée 30 000 kilomètres en moins. » Résultat, hier matin, l’heure était à la mobilisation sur les réseaux sociaux pour combler un léger retard sur les temps de passage nécessaires au record.

Message entendu par l’AS Monaco. A 14 heures, un cortège rouge et blanc de 250 salariés quittait le stade Louis-II pour rejoindre la boucle solidaire de Fontvieille. Une première et un gros coup de boost pour la NFL. A l’arrivée de la délégation asémiste, le compteur affichait 176 000 km. A un peu plus de 16 heures, la barre des 180 000 km tombait malgré une nouvelle grosse averse.

« Réunir toutes les forces »

à l’initiative de cette mobilisation sans précédent pour l’ASM, le programme AS Monacoeur, incarné par Charlotte Veyron. Du directeur général adjoint, Viacheslav Ivanov, à l’entraîneur principal Leonardo Jardim, en passant par le personnel administratif et les jeunes de l’Academy, jamais l’écusson de l’ASM n’avait eu autant de visages.

« C’était important de réunir toutes les forces de l’AS Monaco, qui est présente depuis la première édition de la No Finish Line à Monaco. Les joueurs ont participé à plusieurs reprises, les salariés à titre plus individuel, cette année on se retrouve tous autour d’un des événements les plus marquants et populaires de Monaco », se félicite Raphaël Locatelli, directeur des Ressources humaines, pour qui cette sortie avait tout d’une activité de « team building ».

« C’est une PME qui est derrière l’AS Monaco et l’idée, plus que jamais, est de réunir les différentes sections du club pour être plus fort ensemble. »

L’occasion, aussi, de sensibiliser les aspirants professionnels du centre de formation à l’importance de s’engager en dehors du terrain. « C’est très important, appuie le grand frère et international tricolore, Tiémoué Bakayoko. Nous étions devant dans le peloton, justement pour montrer aux plus jeunes que demain, c’est important qu’ils s’impliquent dans ces causes. Ils doivent apporter leur petit grain de sel s’ils en ont la possibilité. Il ne faut jamais penser qu’à soi mais s’ouvrir aux autres dès qu’on peut. Aider les enfants malades est une cause essentielle et même si cette marche ne paraît pas grand-chose, il fallait absolument la faire. »

« Le phénomène prend de l’ampleur »

Avis partagé par le défenseur allemand Benjamin Henrichs : « On voulait montrer qu’en tant que footballeur professionnel, on partage ce même objectif d’aider les enfants. Et c’est une bonne chose que les jeunes soient là aussi. »

« Avec les moins de 17 ans, c’est la cinquième année qu’on participe, rappelle leur coach, Manu Dos Santos. Le phénomène prend de l’ampleur et c’est tant mieux, ça veut dire que le message passe. »

Un message qui nécessite un « travail de longue haleine » auprès des derniers arrivants de l’Academy. « Le football, c’est beau, mais il y a aussi la vie avec toutes les choses qui vont avec. Notre objectif est de les éduquer dans ce sens-là, qu’ils soient des hommes avec des valeurs et une ouverture d’esprit. »