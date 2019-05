L’AS Monaco Basket et son coach se mobilisent pour le don du sang

Le centre de transfusion sanguine du CHPG, récemment rénové, a accueilli l’entraîneur serbe de l’ASM Basket, Sasa Obradovic, pour un don du sang.

Le coach monégasque s’est réjoui de pouvoir contribuer à cette noble cause : « C’est la première fois que je donne mon sang. En Serbie, puis en Russie, je n’ai jamais eu l’occasion de le faire à cause des déplacements et de l’enchaînement des matchs », a-t-il souligné.

Un acte irremplaçable et indispensable

« Je constate que c’est une cause importante qui aide les personnes en difficulté. Je pense que tout le monde devrait donner son sang », ajouté le coach.

L’objectif de cette action, qui intervient également dans le cadre de la Convention signée entre le Gouvernement et le club, est de sensibiliser les supporters de la Roca Team à cette cause sanitaire importante.

De plus, à l’approche du Grand Prix de Formule 1, du 23 au 26 mai prochain, les équipes du CHPG doivent augmenter les réserves de sang. Dans cette optique, deux collectes auront lieu au centre de transfusion sanguine le mardi 21 mai, de 8 h à 14 h, et le mercredi 22 mai de 10 h à 15 h.

Chaque année 5 000 dons du sang sont nécessaires aux 800 malades transfusés en Principauté.

Donner son sang est un acte de solidarité simple, généreux et responsable, irremplaçable dans l’état actuel de la science.