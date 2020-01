Récemment, s’est tenue la première compétition de l’année pour l’ASM Athlétisme à savoir les Pré-régionaux Paca, à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Les athlètes monégasques ont réussi de belles performances. Jessica Ratti a réalisé 57’’65 au 400 m et Charlotte Afriat a réussi un record personnel sur 200 m en 26’’34 après avoir réussi son 60 m en 7’’98.

Chez les hommes le trio Molino-Mironenko-Gastaud a réalisé là aussi une performance de qualité avec de temps en 50’’65, 51’’03 et 51’’31 sur 400 m. A noter que Thomas Mironenko a terminé son 200 m en 23’’21. Mention spéciale pour Téo Andant (élu sportif de l’année ndlr) qui a remporté sa course de rentrée aux championnats régionaux Île de France en bouclant son 400 m en 48’’36. Enfin, du côté de Madrid et sur la même distance Alejandro Lozano a fini sa course en 49’’13.

Les autres résultats :

Féminines : Ilona Chiabaut 200 m 28’’04 ; 60 m 8’’54 –; Marie-Charlotte Gastaud 400 m 64’’30 ; Nerenhausen Magali 1 500 m 5’21’’48 – ; Mathilde Lavigne 200 m 31’’58 400m 77’’12.

Masculins : Etienne Fiacre 200 m 23’’74 ; 60 m 7’’58 ; Tony Mazzula 200 m 24’’99 ; 60 m 7’’42 – Kilian Michaut 400 m 53’’25 ; Robin Marbotte 200 m 24’’81 ; 60 m 7’’43 ; Montgomery Batt 60 m 7’’46 ; Hugo Marbotte 200 m 24’’13 ; Théo Moutet 800 m 2’04’’07 ; Teddy Vallee 400 m 53’’99 ; Jason Malgherini 60 m 7’’53 ; Perche 3m30 ; Marvin Bouilly 200 m 25’’06 ; 400 m 55’’20 ; Alexandre Valdrighi 60 m 7’’77 Longueur 5m62 ; Bruno Chapot 200 m 25’’26 ; 400 57’’02 – ; Thomas Vignoli 200 m 25’’32 ; Farouk Chennaoui 200 m 25’’33 ; 400 m 57’’95 ; Andy Vairac 200 m 25’’75 ; 60 m 7’’98