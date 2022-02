L’AS Monaco affrontera Braga en huitièmes de finale de la Ligue Europa

Premier de son groupe lors de la phase de poules, le club princier a été dispensé des barrages de la Ligue Europa qui se sont tenus la semaine passée et ce jeudi.

En devançant la Real Sociedad et le PSV Eindhoven, l’ASM avait gagné son billet directement pour les huitièmes.

Le tirage au sort a été réalisé ce vendredi et les partenaires de Wissam Ben Yedder ont hérité de Braga. Le club lusitanien avait été finaliste de la compétition en 2011, seulement battu par le FC Porto (1-0). A Dublin (Irlande), l’unique but du match avait été inscrit par un certain Radamel Falcao.

Les joueurs de Philippe Clement se déplaceront le 10 mars au Portugal. Ils recevront au Louis-II le 17 mars.

Glasgow Rangers (ECO) - Etoile Rouge de Belgrade (SER)

SC Braga (POR) - Monaco

FC Porto (POR) - Lyon

Atalanta Bergame (ITA) - Bayer Leverkusen (ALL)

FC Séville (ESP) - West-Ham (ANG)

FC Barcelone (ESP) - Galatasaray (TUR)

RB Leipzig (ALL) - Spartak Moscou (RUS)

Betis Séville (ESP) - Eintracht Francfort (ALL)