L’Arabie saoudite a accueilli son premier forum Peace and Sport né à Monaco

Des années que le président de Peace and Sport, Joël Bouzou, poursuivait l’ambition d’exporter son Forum international de la Paix, organisé chaque automne à Monaco, à l’étranger. C’est désormais chose faite avec le Forum Peace and Sport Middle-East, organisé par le Comité olympique et paralympique saoudien, qui vient de se conclure à Riyad.

"Nous partageons une vision du sport comme un outil juste et universel. Un atout fantastique pour instaurer une culture de paix et de bien-être collectif par le dialogue. Il ne s’agit pas simplement d’affirmer une conviction; il s’agit de démontrer, par des preuves concrètes", a rappelé Joël Bouzou, président-fondateur de Peace and Sport, en ouverture.

"Les valeurs de respect, de coopération et de fair-play ancrées dans le sport font sans aucun doute partie du concept de paix et d’engagement positif afin de parvenir à un langage commun qui nous unit dans diverses parties du monde", a embrayé le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre des Sports du Royaume.

Le sport comme vitrine

Il faut dire que l’Arabie saoudite joue gros cette décennie. Poids lourd du Moyen-Orient, le pays a décidé, comme le Qatar avant lui, de faire du sport un élément de soft power. Un levier, aussi, pour se racheter une image en matière de droits de l’Homme, ce, alors que le pays prétend notamment à accueillir la Coupe du monde de football 2034. Le sport n’étant d’ailleurs qu’un chapitre d’un ambitieux plan national baptisé "Vision 2030". Un chantier de réformes économiques entrepris en 2016 par Mohammed Ben Salmane, prince héritier, dans le but de s’affranchir de sa dépendance à l’or noir [le pétrole représente 42% du PIB saoudien, ndlr] et ainsi entamer une nouvelle ère.

Un activisme nourrit par ce premier Forum Peace and Sport qui a rassemblé des décideurs, Champions de la paix et experts autour du thème "Le sport est une réponse pour la paix". Parmi eux, le conférencier et Prix Nobel de la Paix 2014, Kailash Sayarthi.

Alors que l’été dernier, le ministre du Tourisme d’Arabie saoudite était en Principauté pour signer des accords de partenariat en matière d’environnement; cette fois, le prince Albert II était à Riyad pour prôner les vertus ancestrales du sport dans un pays qui tient à son rôle d’arbitre au Moyen-Orient. Voire plus? "Je partage la conviction que le sport a une vocation unique et extraordinaire: rassembler autour d’une cause commune, permettre aux communautés déchirées de renouer des liens et aider la résilience des populations. Mettre les valeurs du sport au service d’une paix durable et en faire un moteur d’intégration sociale des plus défavorisés est certainement l’une des plus belles causes que l’homme puisse défendre", a plaidé le prince Albert II.

"Une étape clé"

"Ce forum est une étape clé pour la sensibilisation aux messages de Peace and Sport à travers la #WhiteCard en Arabie saoudite. C’est également une opportunité unique pour l’organisation, de porter des enjeux majeurs, tels que le soutien à l’engagement social des athlètes, la maximisation de l’impact social des événements sportifs, et la consolidation de coalitions pour favoriser les meilleures pratiques dans le domaine de la paix par le sport", se félicite Joël Bouzou.

Au terme de ce premier Forum saoudien, de nouveaux Champions de la Paix d’Arabie saoudite ont été intronisés et diffuseront le message de la Paix par le Sport dans le Royaume.

Savoir+

Initiative de paix par le sport: Fondation Zalmi (Pakistan), Fondation Georges Malaika (République Démocratique du Congo).

Initiative de sport de combat: World Taekwondo.

Prix Spécial du Jury: Gamers Without Borders (Royaume d’Arabie Saoudite).

Championne de la Paix de l’année: Nadia Nadim (Danemark).

