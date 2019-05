Récemment à Luxeuil-les-Bains (Hauts-de-Seine), deux haltérophiles de l’AS Monaco ont participé aux championnats de France Masters. Marc Krettly et Eric Battaglia ont brillamment réussi leur compétition. Dans la catégorie des moins de 102 kg, Eric Battaglia est devenu champion de France « Open » avec un total de 174 kg. Dans la foulée, Marc Krettly imita son partenaire de club avec là aussi, un nouveau titre à la clé avec un total de 174 kg. Tous deux, grâce à leur grande expérience de la compétition et leur choix des barres, ont su contenir leurs adversaires et gérer la pression de ce grand rendez-vous. Les deux haltérophiles sont donc qualifiés aux championnats du monde qui se dérouleront au Canada prochainement.