Julien Absalon: "Si c’est pour faire un Roc d'Azur limité à 5.000 personnes, c’est pas la peine"

Une épreuve qu'il n'a jamais accrochée à son immense palmarès, mais qu'il n'a loupée qu'une seule fois depuis ses débuts en 1996 (en 2015 pour préparer les JO de 2016). Aujourd'hui manager de l'équipe Absolute Absalon, le Vosgien ne s'étonne pas de l'annulation du Roc 2020 .

"On était dans le doute de savoir comment faire pour accueillir tous les exposants, tous les fabricants. Mais on était déjà sûrs de l’absence de l’élite du VTT mondial sur le Roc, puisque les championnats du monde ont été décalé le week-end du Roc, nous confie ce mardi soir, Julien Absalon. Mais peut être que c’est plus sage parce que le Roc, c’est forcément la masse, le monde. Si c’est pour faire un Roc limité à 5.000 personnes, c’est pas la peine", conclut la star du VTT français.