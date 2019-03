À Nantes le 16 mars dernier, la jeune athlète de la section « Force athlétique » de l’AS Monaco a établi une très belle performance aux championnats de France Élites. Pour sa seconde année en compétition et pour son premier grand championnat, Julie Franch Guerra a dû gérer une « grosse pression », selon Olivier Oumailia, responsable de la Force athlétique en Principauté. Après deux premières tentatives au squat réussies (115 puis 120 kg), Julie échoue à 125 kg. Ensuite, au développé couché, elle réalise un sans-faute (70, 72.5 et 75 kg). À ce moment-là, l’athlète est troisième avant d’effectuer le dernier mouvement, le soulevé de terre. Les deux premières tentatives validées à 135 puis 142.5 kg, la seconde place est donc envisagée par Julie qui tente les 150 kg pour dépasser son adversaire au classement. De peu, la seconde place lui échappe… Malgré sa déception de ne pas être seconde du championnat, sa troisième place est un signe très positif pour l’avenir. De plus, elle a réussi la série nationale pour être classée officiellement dans ce championnat. R.R.