Jeux des Petits Etats d'Europe à Malte: deux médailles d'or de plus pour la délégation monégasque

On s’y attendait, mais encore fallait-il confirmer. L’athlétisme a ouvert son compteur de médailles ce jeudi après-midi et a fait résonner l’hymne monégasque, à deux reprises, dans le ciel maltais.

Le perchiste Jean Woloch a remporté le concours du saut à la perche (5,30m). Téo Andant a écrasé de son talent le 400m, en survolant la finale (45.81, record personnel et nouveau record des Jeux). Mardi, le Monégasque s‘était déjà illustré en battant le record des Jeux (46.78), sous les yeux du prince Albert II.

Le tennisman Lucas Catarina s’est qualifié pour la finale du simple, qu’il dispute aujourd’hui. Photo Manu Vitali/Direction de la Communication.

Plus tôt, en tennis, c’est un combat de longue haleine que se sont livrés Lucas Catarina et le Chypriote Christodoulou, en demi-finales du simple. Un match de 2h59 au terme duquel le Monégasque, héroïque, est sorti vainqueur (4/6, 6/4, 7/5). "Lucas était en souffrance avec la chaleur, confie Christophe Boggetti, son entraîneur. Il a lutté contre la fatigue. Après la perte du premier set, il a changé son tennis pour égaliser et s’imposer ensuite. Il est allé au bout de lui-même." Aujourd’hui, il affrontera en finale le Maltais Pecotic, favori du tournoi, expéditif en demi-finales (6/0, 6/0).

Le judo en bronze

La nageuse Giulia Viacava est médaillée de bronze sur 200m nage libre. Photo Manu Vitali/Direction de la Communication.

La natation a continué sur sa lancée avec le bronze pour Issei Kim sur le 50m nage libre (22.91). Giulia Viacava n’en finit plus de monter sur les podiums, avec une 3e place sur le 200m nage libre (2.03:24).

Les pongistes Xiaoxin Yang et Sannah Lagsir débutent le tournoi en simple aujourd’hui. Photo Manu Vitali/Direction de la Communication.

En tennis de table (double), Xiaoxin Yang et Sannah Lagsir se sont hissées en demi-finales mais ont dû baisser pavillon contre la paire luxembourgeoise Barbosa-Gonderinger, empochant le bronze. Dans le tournoi par équipe, le judo a décroché deux nouvelles breloques, le bronze pour les filles (Sarah Allag) et le même métal pour les garçons (Louis Lallau, Abdessalem Khiri, Benjamin Scariot, Marc-Elie Gnamien et Franck Vatan).

Le tireur Boris Jeremenko (pistolet 10m) remporte lui aussi l’or. Photo Manu Vitali/Direction de la Communication.

Après s’être incliné mercredi contre le Luxembourg (3-21) et contre Chypre (12-22), le basket-ball 3x3 s’est repris ce jeudi contre Malte (20-18). Qualifiés pour les demi-finales, les Rouge et Blanc (Paul Giret, Matis Moncada, Loïc Noudogbessi et Hugo Voulfor) n’arrivaient pas à passer, à nouveau, l’obstacle chypriote (15-19) et échouaient de peu dans la finale pour la 3e place, contre Andorre (18-21).

En voile (ILCA 4), après sept régates, Noah Garcia était provisoirement premier, Alexandre Pompée 11e, Namu Van der Linden 16e et Louise Debeaumont 26e. En IILCA 6, Bodhi Van der Linden est 7e et Léo Boisvert 16e.

En ILCA 7, Jérémy Moutout pointe à la 4e place, Juan Alberto Casalone 7e et Davide Marino 11e. Hier soir, Monaco totalisait 24 médailles.