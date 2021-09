JO Paralympiques 2020: dernières étincelles avant extinction de la flamme

Comme celles des deux athlètes afghans concourant à Tokyo après avoir fui in extremis Kaboul, tombée aux mains des talibans, et séjourné secrètement à Paris.

Quelques voix néanmoins ont fait part de l'étrangeté de la situation: "Ces grandes enceintes sans spectateurs, c'est l'image que je vais garder de ces Jeux", a commenté le pongiste français Fabien Lamirault qui a conquis ses troisième et quatrième médailles d'or à Tokyo. "Même si on le savait avant, quand on est dedans et que ça sonne creux, ça fait bizarre".

Les athlètes, et en particulier les Français, se sont donc pour beaucoup déjà tournés vers Paris-2024 avec le souhait d'y retrouver du public alors que la capitale française va symboliquement prendre le relais lors de la cérémonie de clôture dimanche.

Le président de son comité d'organisation juge Paris-2024 prêt. "Le CIP est pour l'instant très positif", a assuré Tony Estanguet, lors de sa visite à Tokyo. "Dès qu'on passe un cap, comme lors de la passation olympique entre Tokyo et Paris, ils nous disent qu'on est un cran au-dessus, qu'on propose des choses nouvelles".

Double de médailles pour la France, la Chine loin devant

Sur le plan sportif, le bilan français demeure positif aussi, avec près du double de médailles par rapport à Rio cinq ans plus tôt: 54 sont assurées, contre 28 en 2016.