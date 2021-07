J.O.: les athlètes monégasques présents à Tokyo livrent leurs premières impressions

Cinq athlètes monégasques sont déjà à Tokyo depuis plusieurs jours. La sixième et dernière - Charlotte Afriat - les rejoindra ce samedi. A la veille de l’ouverture des Jeux olympiques, les représentants de la Principauté nous ont livré leurs impressions. Ils ont pris leurs marques au sein du village olympique, le tout sans angoisse particulière, malgré le contexte sanitaire. "On se sent bien". Loin des problématiques liées à la Covid-19, ils sont concentrés sur leurs objectifs sportifs.

Xiaoxin Yang.

Xiaoxin Yang, tennis de table: "Les Japonais toujours présents pour nous aider" "Je me suis habituée au décalage horaire. Je me sens bien, même s’il fait chaud et humide. La salle est de belle facture. Les Japonais sont toujours présents pour nous aider. C’est bien organisé, mieux que ce que j’avais pensé et imaginé. On a des créneaux d’entraînement, tout le monde les respecte scrupuleusement. J’attends avec une certaine impatience le tirage au sort pour connaître mon adversaire."

Quentin Antognelli

Quentin Antognelli, aviron: "Un peu de stress tous les matins avec les tests" "Tout va bien. J’ai réussi à prendre rapidement mes marques. Après avoir fait un décrassage le premier jour, on baisse le volume en distance et on augmente en intensité lors de cette dernière semaine. Je fais aussi du vélo et de l’ergomètre à la salle du village olympique. En plus de la compétition qui approche, il y a un peu de stress supplémentaire à cause des tests quotidiens à faire chaque matin."

Claudia Verdino.

Claudia Verdino, natation: "La piscine est magnifique" "Malgré la Covid-19, ça se passe finalement très bien. La piscine est tout simplement magnifique, avec trois bassins (échauffement, compétition, entraînement). Je me sens bien, je signe de bons chronos dans l’eau, ce qui laisse augurer de belles perspectives. On échange nos pin’s avec les autres athlètes, l’ambiance est très familiale, tout le monde se parle. Les volontaires sont très à l’écoute."

Cédric Bessi.

Cédric Bessi, judo: "M’acclimater rapidement et monter en puissance" "Ce fut un peu compliqué à l’arrivée à l’aéroport, en raison des procédures. Je n’ai pas le temps de tergiverser: je dois m’acclimater rapidement et monter en puissance. Ce ne sera peut-être pas évident pour les entraînements, mais ce sera pareil pour tout le monde. L’organisation me fait penser aux Jeux européens que j’ai connus, mais en beaucoup plus grand et plus grandiose, bien sûr."

Théo Druenne.

Théo Druenne, natation: "On dort très bien sur les lits écologiques en carton" "J’ai été assez impressionné par le village olympique, qui est vraiment très grand. Les lits écologiques en carton, c’est surprenant, mais on y dort très bien. J’ai récupéré assez rapidement. J’ai essayé le bassin, je nage beaucoup. (4,8kms mardi matin et 5,2 kms l’après-midi, ndlr). Il y a une très bonne ambiance au sein de la délégation, même si, à cause de nos horaires, on ne se croise pas tout le temps."

Charlotte Afriat.