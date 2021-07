JO de Tokyo: Jour J pour les Monégasques Xiaoxin Yang et Cédric Bessi

Exemptée du tour préliminaire et du 1er tour en raison de son classement mondial (44e), Xiaoxin Yang (tennis de table) fait son entrée à Tokyo ce lundi. La pongiste "rouge et blanche" sera opposée à la Bulgare Trifonova qui a déjà disputé deux rencontres et devra se méfier de cette concurrente qui a renversé la vapeur dimanche face à la Luxembourgeoise, après avoir été menée 0-3.

Qualifiée directement pour les Jeux après avoir décroché son billet qualificatif à Doha en mars dernier, Xiaoxin Yang se sent "très motivée pour cette première rencontre. Je suis en confiance, physiquement tout va bien. J’ai très envie de jouer et de porter haut les couleurs de Monaco".

La pression ? "Elle sera la même pour tout le monde. Une fois que je rentre dans la salle, je suis uniquement concentrée sur moi-même et mon match."

La Monégasque sait aussi que le mental comptera pour beaucoup. "C’est un paramètre très important dans notre sport."

Judo : ne pas se mettre une grosse pression

En judo (- de 73kg), Cédric Bessi affronte Lucas Diallo (Burkina-Faso). Un adversaire qu’il connaît bien, mais plus à titre amical.

"Je m’entraîne avec lui sur Paris et je me suis déjà échauffé contre lui au championnat du monde. Ici, il faudra entrer sur le tatami en n’ayant aucun état d’âme", glisse le judoka "rouge et blanc", qui reconnaît s’être bien acclimaté depuis son arrivée au Japon. "Ce n’était pas évident."

Pour cette première olympique, il ne se met pas une grosse pression. "J’essaie de prendre ce combat comme une autre compétition, en ne pensant pas au contexte des Jeux. Ce qui me permettra je l’espère de donner le meilleur de moi-même."