JO de Paris 2024: Tony Estanguet promet une cérémonie d'ouverture "inédite" et "grandiose"

une cérémonie d'ouverture "inédite"

"Elle sera forcément grandiose. Ce sera un mariage entre le meilleur de la culture française et du sport. On a le désir de l’organiser en centre-ville, ce qui est inédit. On ne veut pas créer des décors artificiels dans un stade mais profiter de tout ce qui fait la beauté de Paris. La Seine offre un décor splendide. Le spectacle est souvent limité aux personnes présentes dans le stade. Là, ce sont environ 600.000 personnes qui pourront profiter du spectacle, et gratuitement pour la grande majorité. On veut montrer le meilleur de la France, il y aura beaucoup d’innovation et de créativité."

Des JO paralympiques "ambitieux"

"Le niveau sportif des Jeux paralympiques est extraordinaire. Il faut valoriser ces athlètes qui font des choses magiques. On a beaucoup d'ambition. On a besoin que les médias s’approprient les Jeux paralympiques, que le traitement ne soit plus aussi déséquilibré. Aujourd’hui l’offre sportive doit être pensée pour tous. Il faut casser cette barrière. On a mis en place des formations pour que les dirigeants de clubs se sentent plus prêts. Cette notion d’accessibilité universelle est clé. On va créer une norme ISO pour prendre en compte dans toutes les dimensions cette problématique : transports, accès à l’information, marché de l'emploi accessible à tous. Les territoires doivent s’approprier cette problématique de l’inclusion."

les territoires "au coeur du projet"

"Quatre milliards de personnes vont nous regarder. Ce sont aussi 15.000 athlètes de 206 pays qui vont participer. C'était important pour nous d'associer tous les territoires français. On a envie de valoriser ce que nos 180.000 clubs apportent à notre pays. L'idée, c'est de réussir à ouvrir la compétition à tout le monde. On a installé des sites un peu partout : Paris bien sûr mais aussi Nantes, Bordeaux, Nice... et même jusqu'à Tahiti pour les épreuves de surf. Mais la compétition ne suffisait pas, c'est pour ça qu'on a créé le label "Terres de Jeux 2024". Les délégations se prépareront un peu partout en France. Il y aura des évènements en Régions, la possibilité de rencontrer les athlètes."

"associer la jeunesse à la pratique sportive"

"C'est l'un de nos plus grands défis. Aujourd'hui un Français sur deux ne fait pas de sport. Les études démontrent qu’un jeune qui n’a jamais pratiqué un sport avant la sixième devient un adulte sédentaire. La clé, c’est d'abord l’école. Il faut trouver dans le temps scolaire au moins 30 minutes de sport par jour. On a livré aux écoles des fiches clé en main pour que les jeunes se dépensent de manière ludique. Le rôle du comité est d’organiser des évènements. Mais on veut laisser un héritage. Le meilleur espace pour pratiquer un sport, c’est en club. On a à cœur de les mettre en valeur."

Des emplois "déjà disponibles"

"Le modèle économique des Jeux est financé à 98% par de l’argent privé. Cela va générer autour de 150.000 emplois pour l’organisation de la compétition. On a fait une cartographie des secteurs qui vont recruter. Il y a déjà beaucoup d'offres. Elles sont publiées sur notre site. On recrute déjà chaque semaine et tout le monde peut y accéder. La plupart sont à Paris mais on aura aussi des endroits en Région près des sites de compétition."

Des Jeux "éthiques"

"On s’est engagé à réduire de moitié notre bilan carbone par rapport aux compétitions précédentes. Le choix de nos partenaires s'adapte à notre charte, nos valeurs, notre volonté de transparence, et de réduire nos émissions de CO2. On travaille par exemple avec Coca-Cola sur la réduction du plastique. On ne construit pas. On est sur 95% d'endroits où les structures sont déjà existantes. Chaque site est desservi par des moyens doux. Favoriser l’économie circulaire est une volonté depuis le début. L’après JO? Le modèle de Paris 2024 est complètement différent. La seule infrastructure que l’on construit, c’est une piscine. Il n'y a pas de risque d’avoir des bâtiments à l’abandon après les Jeux. Ce qui sera fait à Saint-Quentin en Yvelines pour les épreuves de VTT sera laissé en héritage."