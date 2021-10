JO-2024: pour plus de médailles, le sport français mise sur des entraîneurs mieux payés ou étrangers

Pour gagner plus de médailles que les 33 de Tokyo, et passer à l'objectif de 80 médailles plus ou moins affiché, il va falloir faire fort, de l'avis de tous les observateurs.

En 2016, Siegfried Mazet, l'entraîneur du biathlète Martin Fourcade, a rejoint la Norvège et n'avait pas caché aussi ses motivations financières. Car là où le salaire net moyen oscille entre 2.000 et 2.500 euros en France, en début et milieu de carrière, il est multiplié par quatre ou cinq à l'étranger.

Entraîneur de la fédération française de gym, basé au pôle d'Antibes, Rodolphe Bouché a déjà été approché plusieurs fois pour s'expatrier. Pour aller en Inde, on lui a proposé quatre fois son salaire. Mais, il n'a pas l'âme d'un "mercenaire" et trouve que son statut de CTS (conseiller technique et sportif) lui garantit une stabilité.

Quand on part à l'étranger, "c'est un système beaucoup plus précaire, du jour au lendemain cela peut s'arrêter et vous rentrez chez vous", explique-t-il à l'AFP. D'autres, comme Cécile et Laurent Landi, les entraîneurs français de la gymnaste américaine Simone Biles, et d'autres championnes olympiques américaines, ont tenté un autre parcours aux Etats-Unis.

Petit signe encourageant: "Avant Tokyo, quand j'ai vu qu'il y aurait aussi des primes pour les entraîneurs (quand les sportifs remportent une médaille, ndlr), je me suis dit +ça y est, ça bouge+", a noté Rodolphe Bouché.