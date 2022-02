JO-2022: Quentin Fillon Maillet a le Grand Chelem dans le viseur

A Zhangjiakou, le Jurassien de 29 ans a jusque-là fait carton plein avec deux titres (Individuel, poursuite) et trois médailles argent (sprint, relais mixte et relais masculin).

Le Français Quentin Fillon Maillet et les Norvégiens Johannes et Tarjei sur le podium du sprint de biathlon des JO de Pékin, le 14 février 2022

Il est à l'aise sur cette piste en altitude (1700 m), la confiance sur le pas de tir est évidente comme lors de la poursuite, où il a réussi un 20/20, et surtout il adore les épreuves de confrontation comme la poursuite ou la mass-start, où les 30 partants s'élancent en même temps pour 15 km et 4 tirs (2 couchés, et 2 debout).

Bien sûr, personne ne le laissera partir tranquillement vers l'histoire, surtout pas le Norvégien Johannnes Boe, qui collectionne déjà trois titres (deux en relais et le sprint) et une troisième place sur l'individuel. Et si Emilien Jacquelin, Simon Desthieux ou Fabien Claude le privaient de ce Grand Chelem ?

Réponse vendredi à partir de 17h00 (10h00 françaises).

Gu, la star

Avancée d'une journée, la mass-start féminine (15h00 locales) est la dernière occasion pour les Françaises d'améliorer leur bilan alors que seule Anaïs Chevalier-Bouchet a réussi un podium individuel en Chine, deuxième en individuel.