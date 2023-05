La pilote monégasque Lisa Caussin Battaglia remporte la Coupe d'Europe de jet-ski

La deuxième partie de l’exercice précédent n’avait pas été simple. Bien loin de là. Une grave blessure qui a contrecarré les plans de la pilote. Des derniers mois pas évidents, avec une remise en question quotidienne. Mais Lisa Caussin Battaglia est faite d’un bois particulier. Celui des grandes championnes qui ne veulent jamais abandonner, et toujours aller au-delà de leurs limites.

C’est en ce sens qu’elle a continué de croire en elle et ses objectifs, pour mettre le cap sur cette saison 2023. Difficile de lui donner tort d’y avoir cru. Encore plus quand on voit de quelle façon elle vient de commencer.

En Pologne, à Mechelinki, la Monégasque disputait sa première épreuve officielle internationale. Une Coupe d’Europe EuroFinals de l’IJSBA qui comptait aussi pour les World Series. Et comme toujours, pour engranger un maximum de rythme et de confiance, la pensionnaire du Rocher s’est alignée chez les femmes et chez les hommes.

Des conditions peu habituelles

Rien d’évident, puisqu’il a fallu faire avec une fatigue logique au vu des conditions de voyage dantesques. Un peu plus de 20 heures de route pour arriver proche de la mer Baltique. Et un froid peu habituel. Une température avoisinant les 7 degrés qui ont rendu ses premiers jours difficiles. Elle, qui n’a pas l’habitude de descendre aussi bas sur le thermomètre, même lorsqu’elle s’entraîne en plein hiver à Monaco.

Avec son entraîneur Michel Torre, Lisa a travaillé d’arrache-pied pour rendre encore plus performante la machine, notamment au niveau du boîtier électronique et de la turbine. Ce qui a porté ses fruits.

La Monégasque a terminé tout d’abord deuxième chez les hommes en Novice Ski Stock. Avant d’entrer dans la quête de son véritable objectif avec la course femmes en Woman Ski Stock. Elle s’est livrée à une grosse bataille tactique, mentale et physique avec la Japonaise Mami Kaneko.

Remporter la Coupe du Monde

En faisant preuve d’intelligence, d’abnégation, et de maîtrise, l’athlète de la Principauté a fini par briguer la première place, synonyme de titre de Coupe d’Europe EuroFinals de l’IJSBA, mais aussi du succès lors de cette première épreuve des World Series.

Une belle performance. D’autant plus que sa rivale avait déjà fait quelques courses chez elle auparavant. Ce qui n’est pas son cas, puisqu’elle ne peut pas cumuler les deux. Que ce soit d’un point de vue calendrier, mais surtout principalement pour une raison budgétaire. Les championnats de France sont tout aussi coûteux, et au vu de la difficulté à trouver des sponsors, il est impossible de jumeler les circuits internationaux et nationaux.

Le but ultime de cette année étant clairement de remporter cette Coupe du Monde qui se distingue en 4 étapes. Celle de la Pologne qui s’est donc terminée, puis une autre en France du côté de Vichy, avant d’aller aux États-Unis en octobre, et de finir en Thaïlande au mois de décembre.

Cette course à Mechelinki a en tout cas donné énormément de confiance à Lisa Caussin Battaglia pour la suite de l’aventure. En ce qui concerne les championnats du monde IUM, l’ambition est tout autre. Finir dans le top 5 serait déjà une véritable satisfaction au vu de la concurrence, et des engins qui sont bien plus gros.

Dans tous les cas, cette année 2023 s’annonce une fois de plus passionnante à plus d’un étage.