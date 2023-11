"J’espère les avoir aidés un peu": Florent Pietrus et Hugo Bonneval auprès des enfants en Colombie avec l’organisation monégasque Peace and Sport

C’était une première pour chacun d’entre eux. Les retraités et anciens internationaux Hugo Bonneval (rugby) et Florent Pietrus (basket) viennent tout juste de rentrer de Bogotá (Colombie), où ils ont passé un court séjour dans le cadre du projet Peacemakers, porté notamment par l’organisation internationale monégasque Peace and Sport.

Ils ont ainsi pu échanger avec des personnalités politiques locales mais aussi, et surtout, passer du temps avec des enfants. L’occasion pour eux de transmettre leur vécu et inspirer, peut-être, certaines vocations.

S’ils s’étaient déjà investis dans des opérations avec l’organisation monégasque, ils n’avaient encore jamais participé à des projets sur le terrain à l’étranger. Ils racontent leur expérience dans un entretien croisé.

À quand remonte votre engagement auprès de Peace and Sport ?

Hugo Bonneval : La première fois que j’ai été en contact avec eux, c’était en 2015. On m’avait présenté cette association et je jouais encore. C’était compliqué de pouvoir donner du temps parce que, quand j’avais quelques plages de repos, je les consacrais vraiment au repos. En revanche, ce que j’aimais bien faire c’était donner mes dotations annuelles de vêtements de rugby à la fin de chaque saison pour qu’ils les distribuent aux enfants à travers le monde. C’était un premier pas pour moi.



Florent Pietrus : Cela remonte à 6 ou 7 ans. Le milieu associatif m’a toujours tenu à cœur donc j’ai déjà participé à plusieurs forums mais c’est la première fois aussi que j’allais sur place.J’étais aussi encore en activité à l’époque donc je ne pouvais pas vraiment m’engager sur le terrain, ce qui est beaucoup plus réel.On voit vraiment les retours des enfants en direct.

Qu’est-ce qu’un athlète de haut niveau peut apporter à des enfants ?

H. B. : Son expérience. Ce qu’il a vécu. Ce que le sport lui a donné et ce qu’il a donné au sport aussi, évidemment. Je dis souvent que, dans le sport de haut niveau, on sait souvent ce qu’on donne mais on ne sait pas toujours ce qu’on reçoit. C’est un milieu très dur physiquement et mentalement. Personnellement, c’est grâce au sport que je suis qui je suis aujourd’hui. C’était aussi intéressant de rencontrer d’autres athlètes de haut niveau de différentes disciplines. De connaître leur milieu, de comprendre comment ils fonctionnent. Tout cela réuni fait que, ensemble, on a pu proposer aux jeunes non pas de l’espoir, parce que ce serait arrogant, mais au moins quelques sourires et leur dire que le sport nous a permis de changer, et on espère que ce sera la même chose pour eux.

F. P. : Notre vécu. On est les premiers garants à apporter ce côté collectif et cette notion d’entraide. Tout ce qui fait que le sport est une école de vie avec beaucoup de valeurs. Nous, sportifs, on a baigné dedans dès le plus jeune âge et c’est important d’inculquer ces valeurs.

"Humainement enrichissant"

Vos sports respectifs font désormais partie des sports pratiqués par les enfants en lien avec Peace and Sport. Ils sont vecteurs de valeurs éducatives ?

H.B. : Tout ce que j’ai acquis dans ma vie a été grâce au rugby donc je sais aujourd’hui tout ce qu’il m’a rendu et c’est fantastique. Les valeurs du rugby peuvent très facilement s’appliquer dans la vie de tous les jours. C’est ce côté camaraderie, entraide mais aussi performance et dépassement de soi... Ce sont des choses qui peuvent faire grandir les enfants au quotidien.

F.P.: Ce n’est pas que le rugby ou le basket. Je pense que c’est une question de sport dans son ensemble. Je prends comme exemple l’entraide ou le respect de son adversaire, c’est quelque chose qu’on retrouve dans tous les sports.

Vous avez passé quelques jours à Bogotá avec d’autres athlètes, racontez-nous ce que vous avez fait sur place...

H.B.: On a assisté à un forum sur la paix avec le ministre des Sports colombien, le maire de Bogotá et aussi avec tous les acteurs locaux.On est la face visible de l’iceberg mais ce sont toutes ces personnes, les bénévoles de Peace and Sport qui travaillent chaque jour sur place, qui sont les vraies têtes de gondole et qui font le gros du travail. Nous, on est là pour apporter des sourires et de la joie. On a passé la journée de samedi sur le terrain avec les enfants à essayer de leur donner envie de revenir s’entraîner tous les jours.

F.P. : On a initié les jeunes à la pratique du sport. Ils étaient très contents de participer et c’est par ce biais ludique qu’ils apprennent les valeurs du sport. Je leur ai aussi parlé de ma vie parce que le sport m’a beaucoup aidé. Le terrain c’est bien mais comment un champion est devenu champion c’est aussi important. Je leur ai parlé de mon parcours et de l’exigence d’un sportif de haut niveau. Comment j’ai fait pour en arriver là parce que j’ai été gamin comme eux. C’est un rêve, mais un rêve qui demande beaucoup d’implication, de sacrifices et de détermination.

"Je reviens la tête pleine de souvenirs"

Quel a été votre ressenti personnel sur le plan humain ?

H.B. : La Colombie était une grande première pour moi. J’ai eu la chance d’aller en Argentine plusieurs fois mais jamais ailleurs en Amérique latine. J’étais très heureux de découvrir cette culture, ces gens. Il faut donner de l’espoir à ces enfants parce qu’on se rend compte que c’est un pays encore fragile politiquement et économiquement. On a essayé de leur faire passer un message à travers nos histoires d’athlètes. C’est une population très à l’écoute, ouverte d’esprit.

F. P. : Je reviens la tête pleine de souvenirs et remplie d’émotions. On a donné le sourire aux enfants. On a passé de superbes moments avec eux. C’était aussi le but du voyage : connaître une nouvelle culture et voir que d’autres organisations sont dans le même état d’esprit. C’est très enrichissant humainement.

Est-ce que vous avez d’autres projets de prévus avec Peace and Sport ?

H.B.: Pas pour le moment non.J’espère que ce séjour a été bénéfique à ma toute petite échelle. J’espère les avoir aidés un peu. Bien évidemment, je suis à leur écoute et si, dans un avenir proche ou lointain, j’ai l’opportunité de les aider à nouveau, je le ferai avec plaisir.

F.P. : Pas encore mais tout ce qui touche aux enfants est très important donc je le referais avec plaisir. Demain ce sera à eux de donner ce qu’ils ont reçu. Il faut qu’on prenne de notre temps pour espérer que la génération de demain aura les outils pour s’en sortir dans le sport comme dans la vie de tous les jours.