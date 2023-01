Jean Woloch fait tomber un record du saut à la perche

Les pré-régionaux en salle toutes catégories se déroulaient, ce week-end, dans le stade couvert de Miramas en préambule des championnats régionaux Paca qui se tiendront au même endroit dans trois semaines. Une délégation rouge et blanche d’une trentaine d’athlètes avait fait le déplacement dans la cité des Bouches-du-Rhône et plusieurs performances de tout premier plan ont été réalisées.

Chez les garçons tout d’abord, où Jean Woloch, au saut à la perche, a franchi une barre de 5.30m, performance qui lui permet de battre le record du club qui appartenait à Cadogan Abada depuis juillet 2019 avec 5.11m. Du côté du sprint court, beaux chronos de Thomas Carreda qui coupe la ligne d’arrivée de son 60m en 6’’98 et celle du 200m en 22’’41. Axel Remy, sur le 60m haies cadets (0.91), s’offre un joli temps de 8’’32 ainsi qu’un 7’’52 sur 60m. Toujours sur cette distance, le junior Kylian Vatrican a couru sa ligne droite en 7’’34. Thomas Mironenko Durier, sur 400m, réalise une très belle course en franchissant la ligne en 51’’80 et le lendemain, sur 200m, un bon 23’’18.

Afriat en jambes

Sur le 800m juniors, belle prestation de Karim Sfaxi qui boucle ses quatre tours de 200m en 2’00’’22. À noter que les championnats régionaux Paca masters se déroulaient en même temps, Jamal Baaziz qui a fait le doublé 800m-1.500m s’est imposé sur les deux distances, respectivement, en 2’05’’36 et 4’17’’67.

Du côté des féminines, la performance la plus notable revient à Olivia Vild qui, dans le concours du triple saut, est retombée a 11.96m. La participante aux JO Charlotte Afriat, sur 60m, a effectué une jolie course en franchissant la ligne dans le temps de 8’’02 et 27’’48 sur 200m le lendemain. Au 400m, belle rentrée de Jessica Woloch-Ratti qui termine son double tour de piste en 60’’15. Sur le 800m cadettes, les sœurs Brunel se sont distinguées respectivement en 2’26’’01 pour Inès et 2’33’’25 pour Youna.

Femmes :

Ariana DA SILVA FERREIRA: 800m CAF 2’34’’92; Mathilde LAVIGNE 800m ESF 2’54’’76; Syria TRIFILIO 60m ESF 8’’87 – 200m ESF 29’’53 – 400m ESF 67’’96; Lisa ADAM JUF 200m29’’45 – 400m JUF 70’’26; Malory MALGHERINI 60m haies SEF 9’’80 – Triple-saut SEF 10.06m; Maureen MUELLER 200m SEF 29’’87.

Hommes :

Noha ARAUJO-CLETY 60m CAM 8’’02 – 200m CAM 26’’49; Téo BOTTIN 60m CAM 7’’88 – Perche CAM 3.45m (record personnel); Mathéo NICOLI 60m CAM 7’’84 – 200m CAM 25’’60; Thomas VIGNOLI RECH 200m ESM 24’’34 – 400m ESM 55’’85; Antoine DABIN 60m SEM 7’’51 – 200m SEM 23’’69; Hugo MARBOTTE 60m SEM 7’’49 – 200m SEM 24’’00; Killian MICHAUT 800m SEM 2’03’’86.