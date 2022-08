"Je n’ai pas l’impression qu’Axel va partir"… L'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement évoque la situation de Disasi avant la réception de Troyes

Le match contre Troyes

"C’est une équipe qui nous avait embêtés très longtemps la saison dernière (victoire 2-1 à l’arraché au Louis-II en avril, NDLR). C’était un match pendant notre bonne série et quand nous étions en forme. Troyes est bien organisé, bon dans les transitions et sur les phases arrêtées. Leur entraîneur (Bruno Irlès) a fait une grande partie de sa vie à Monaco (il a notamment été directeur du centre de formation). Cela donne toujours quelque chose en plus. Ce sera un match dur."

Sur le maintien de la défense à trois utilisée à Paris

"On ne jouera pas forcément toujours comme ça dans les prochains mois. Cela dépendra des circonstances. C’est important qu’on puisse évoluer avec deux systèmes pour être compétitifs. Il y a maintenant moins de temps et d’espace pour travailler ce schéma à trois centraux. C’est bien que nous ayons pu le faire pendant la préparation. Pour l’instant, je suis très content de l’adaptation des joueurs aux deux systèmes. Badiashile a expliqué avoir plus d’assurance à trois derrière? C’est important d’avoir l’avis des joueurs mais ils ne peuvent pas décider de si l’on joue à trois ou quatre. Je dois aussi pousser mes idées de temps en temps. Sauf si je vois qu’elles rendent les joueurs nerveux. Dans ce cas, je les change. On a aussi été très forts à quatre derrière par le passé."

Sur la succession de Sofiane Diop, parti à Nice

"Je pense que le groupe est complet. Le départ de Sofiane n’était pas notre idée. C’est son choix. Il m’a contacté hier soir et on a vraiment bien parlé. Il ne souhaite que des bonnes choses à Monaco et je lui souhaite la même chose. Sauf quand nous jouerons l’un contre l’autre. Il a choisi un autre chemin et on doit le respecter. Ici, quand un joueur part, on regarde d’abord dans le groupe et l’Académie pour voir si quelqu’un peut le remplacer. Quand je vois l’évolution de Maghnes (Akliouche) et son match à Paris, on va lui donner plus de chances dans les prochains mois. C’est la philosophie du club. Maghnes a prouvé qu’il pouvait prendre le rôle qu’occupait Sofiane."

Le message adressé à Akliouche, qui se questionne sur son temps de jeu. Le club le bloque pour l’instant alors que Lille est prêt à mettre 10 millions d’euros pour l’attirer

"C’est souvent un problème avec les jeunes. Ils voient uniquement leur progression à travers les matchs et leurs minutes passées sur le terrain. Mais à Monaco, vu la qualité du groupe, chaque entraînement équivaut à un match. Chaque jour, un joueur offensif joue des duels contre certains des meilleurs défenseurs de Ligue 1. C’est aussi comme ça qu’on progresse. Et c’est ce que Maghnes a fait ces derniers mois."

L’avenir d’Axel Disasi, qui plaît au Paris Saint-Germain

"Je n’ai pas l’impression qu’Axel va partir. Aucunement. Il est très content ici, bien dans notre histoire. Il a joué un bon match à Paris. Est-ce qu’il sera toujours Monégasque à la fin du mercato (jeudi 1er septembre à 23h)? Je ne peux jamais aller jusque-là. Si quelqu’un vient avec 100, 120 ou 130 millions, il part. C’est la vie. Le mercato est toujours une période spéciale. Tous les entraîneurs sont très contents quand il est fini. De manière générale, dans cette période, beaucoup de gens disent des choses aux joueurs mais elles ne sont pas toujours bonnes pour eux comme pour nous."