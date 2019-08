Investir sur des joueurs confirmés Répétition générale

Cette équipe de Monaco qui affronte la Sampdoria ce soir ressemble très fortement à celle qui a terminé l’une des pires saisons du club il y a quelques mois.

Il n’y a rien de rassurant en disant ça, et si le vice-présient directeur général Oleg Petrov n’avait pas fixé comme objectif à Leonardo Jardim de terminer sur le podium, nous serions très certainement plus indulgents. Aujourd’hui, seul Benjamin Lecomte au poste de gardien est venu renforcer un effectif qui compte encore les expérimentés Danijel Subasic et Diego Benaglio, ainsi que Seydou Sy. Gelson Martins, arrivé lui aussi sur le Rocher, était déjà là en prêt depuis janvier. Et il est bon de ne pas oublier qu’après des débuts tonitruants, le feu follet portugais, un des rares à faire des différences, avait terminé en pente douce.

Oleg Petrov qui a pris la succession de Vadim Vasilyev doit encore trouver un attaquant, un ailier, un milieu de terrain relayeur et un défenseur d’ici la fin du mercato le 2 septembre (lire ci-dessous).

Pour celà, il ne peut compter sur Michael Emenalo, mis au placard (doré) pour services non-rendus aux yeux de Dmitri Rybolovlev. Et si le directeur sportif de l’ASM est encore sur le Rocher, c’est parce que le contrat qui lui a été accordé est encore plus béton que les murs du nouveau centre d’entraînement qui sont en train de sortir de terre pour environ 55 millions d’euros.

Le vice-président, épaulé par Nicolas Holveck, va devoir surtout convaincre Radamel Falcao, le capitaine de l’ASM, de s’inscrire rapidement et pleinement dans le projet. L’incertitude autour de son avenir bloque un peu plus un mercato qui patine déjà assez.

Valence serait actuellement en pole pour séduire l’attaquant colombien, bien plus attiré par l’Espagne que par la Turquie et Galatasaray.

Au sein de l’équipe, certains joueurs s’inquiètent de la tournure prise par ce mercato. D’autant que Leonardo Jardim sait combien les premiers résultats sont importants pour instaurer une dynamique de confiance. Chose qui avait plombé le club l’an dernier.

Derrière Falcao qui sera suspendu contre Lyon, Monaco ne possède aucun plan B ou C avec Foster et Sylla. Pellegri dont on dit qu’il a retrouvé la forme ne s’était toujours pas entraîné avec les pros en milieu de semaine. Le temps est déjà compté.

Fabien Pigalle

Vice-président de Monaco et homme pressé en ce mercato, Oleg Petrov a expliqué à l’AFP que, pour viser un retour en Ligue des champions, le club entend attirer « quatre autres recrues » parmi lesquelles « des joueurs confirmés » sans pour autant miser « 50 millions sur un joueur ».