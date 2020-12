Qui est le favori? L’OM ou Monaco?

Ni l’un, ni l’autre. Je vois plutôt le nul. Les Marseillais ont joué à City en Ligue des Champions. Physiquement, ils risquent d’avoir des difficultés. Monaco est en bonne forme en championnat mais a selon moi des lacunes défensives. Ca va être équilibré.

Si vous deviez choisir un joueur dans les deux effectifs?

A Monaco, Ben Yedder. C’est un joueur qui a du talent. Il me plaît. Il marque de beaux buts, il sent le football. Et à l’OM, Steve Mandanda. Un capitaine exemplaire. Il a fait gagner beaucoup de points à son équipe.

Le parcours de l’OM en Ligue des Champions vous a déçu?

Non car c’était à prévoir. Le club n’était pas armé pour cette compétition, il faut être réaliste. Le coach l’a reconnu. L’effectif n’était pas au niveau.

Marc Libbra a regretté récemment: "Des joueurs comme Marcel Dib, cela n’existe plus". Il a raison?

(Direct) Les joueurs d’aujourd’hui sont différents. Physiquement, techniquement, ils ont d’autres qualités. Il y a peut-être moins de cadres pour secouer les jeunes, moins d’aboyeurs, moins de joueurs qui restent longtemps dans le même club. Mais il y a encore quelques joueurs comme Marcel (rires). Heureusement.

Il dit aussi qu’à votre époque, quand un joueur n’était pas dedans, 'il y a des gifles qui se perdaient à la mi-temps'.

(Il rit). Je n’ai jamais mis de gifle mais je n’ai pas toujours dit des choses agréables à entendre. Je piquais un peu les jeunes, je ne les laissais pas s’endormir on va dire. C’était pour leur bien. Il n’y avait pas que moi, Bernard Casoni aussi. Parfois ils marquaient un but et ils se laissaient aller. On les bougeait.

Vous avez signé votre premier contrat pro assez tard, à 21 ans au Sporting Toulon…

J’étais un des meilleurs joueurs des moins de 19 ans dans la région marseillaise. Pour diverses circonstances, je n’ai pas signé à l’OM. J’ai finalement été repéré par Toulon. C’est le club de mon cœur. Celui qui m’a permis de faire carrière dans le football. J’ai eu la chance de côtoyer Courbis, Chaussin, Emon, Onnis. J’ai beaucoup appris auprès des anciens. C’était très difficile pour nos adversaires de venir gagner à Bon Rencontre. Après on a basculé sur Mayol. Comme le rugby, on faisait le plein. C’était une ambiance incroyable.

"Monaco m'a permis de remporter des titres"

Là-bas, vous rencontrez un certain Laurent Paganelli.

Je le voyais jouer à Saint-Etienne avec des grands joueurs: Platini, Larios, Battiston. On a bien rigolé. Paga, c’était la joie sur le terrain. Impossible pour lui de rester sérieux. Et pourtant, avec Olmeta, Alfano etc, c’était du solide. Il fallait gagner. Ils mettaient la pression. Quand je le vois à la télé, c’est le même. Un mec hors du commun.

Une anecdote?

Un jour, alors qu’on rentrait à 3h du matin d’un match à Auxerre, Paga’ m’invite à dormir chez lui. C’était un vrai baba cool lui. Je me retrouve sur un matelas dans la cuisine. C’était le bordel. En plein milieu de la nuit, ça commence à me gratter. J’avais des fourmis partout sur le corps. Elles avaient été attirées par les canettes qui traînaient partout chez lui. Je suis vite reparti chez moi (rires).

Le plus fou, Paganelli ou Cascarino?

Cascarino. Il est dingue. Match ou pas, c’était pareil, il pouvait ne pas dormir de la nuit. On créchait au Sofitel avant un match important avec l’OM. Je croise Gérard Gili le coach qui me dit ‘je crois que Tony vient de rentrer. Je l’ai croisé pendant que je faisais un footing à 6h30 du matin’. Je lui demande si c’est vrai et il me répond ‘Oui, je suis parti voir ma copine à Nice. Mais dis au coach de ne pas s’inquiéter, je vais marquer deux buts’. Le soir-même, il claquait un doublé. Une fois, il avait oublié ses chaussures et a joué avec deux pieds droits. Il s’échauffait avec ses clés de voiture, un jeu de cartes et des pièces de monnaie dans les poches.

Après Toulon, il y a Monaco...

J’arrive en 1985, Monaco vient de gagner la finale de la Coupe de France avec Lucien Muller sur le banc. Je suis rapidement devenu copain avec Bellone, Bravo. La première année a été un peu difficile. J’étais arrivé par la petite porte. C’est Stefan Kovacs l’année suivante qui m’a permis de franchir un palier. Je fais une belle saison. L’année d’après aussi avec l’arrivée d’Arsène Wenger. On remporte le championnat de France, je deviens international. Je jouais avec Hoddle, Weah… De très grands joueurs et un grand président. J’ai passé des années formidables.

Quel souvenir gardez-vous de Jean-Louis Campora?

Un homme fort, un président très présent comme l’ont été Nicollin, Molinari, Martel… Des hommes simples mais avec du caractère. À cette époque-là, c’était très familial. J’ai connu aussi le prince Albert et sa famille. Très sympa.

"Mon plus grand regret? Les Bleus"

Vous êtes resté huit saisons…

C’est énorme, même pour l’époque. Le club de Monaco m’a permis de gagner des titres. Il y a eu beaucoup de larmes après la finale de la Coupe de France perdue en 1989 contre l’OM (4-3). C’était un match fou, je marque deux buts, je provoque le penalty transformé par Amoros. J’ai failli égaliser. J’ai cru que mon rêve était passé. Heureusement, on a pris notre revanche deux ans après.

On se souvient de votre duo au milieu de terrain avec Claude Puel…

Claude, c’était quelqu’un de très physique, on était complémentaire. On a joué quelques années ensemble, on a fait du bon travail pour les copains. On a aussi vu les petits comme Thuram ou Petit qui tapaient à la fenêtre. On a rapidement compris qu’ils iraient très haut.

Le meilleur joueur avec lequel vous avez joué?

George Weah pour la carrière qu’il a fait. Il a cassé la baraque. Un joueur génial. J’hésitais avec Glenn Hoddle, mais il a été beaucoup blessé. Bruno Bellone aussi m’a impressionné, il y a en a eu tellement.

Le plus méchant que vous avez croisé?

Bernard Boissier à Toulon. C’était un tueur. Tous les attaquants avaient peur de lui. Il était vraiment trop trop méchant. Il pouvait vous casser la jambe. Il valait mieux l’avoir dans son équipe.

Un coéquipier que vous aimeriez revoir?

Delio Onnis. Un grand buteur. Il a été précieux dans ma carrière, il m’a hébergé chez lui à Sanary. Delio, c’est simple, c’est le peuple. J’aime l’homme et sa culture.

Un moment fort au Louis-II?

Le match contre la grande AS Roma d’Aldair et de Rudi Völler en 1992. Le but de Rui Barros de la tête qui nous qualifie pour les demi-finales de la Coupe des Coupes. On avait fait 0-0 à l’aller. Personne ne nous voyait gagner. L’ambiance était incroyable, le stade était plein. Et puis après, on a fêté ça au Jimmy’s (rires).



Après Monaco, il y a Bordeaux pendant une saison puis l’OM en D2. Le plus grand geste de votre carrière?

Ce n’était pas facile, je jouais dans une grande équipe avec Zidane, Dugarry, Lizarazu... On était tout le temps ensemble, on sortait. J’avais signé deux ans. Et puis Tapie m’a appelé. Il m’a dit ‘il faut que tu viennes dans la ville où tu es né.’ J’avais déjà 34 ans, je pensais être cuit. C’était un beau challenge. Il y a eu rapidement une belle osmose entre les jeunes et les anciens. Ça a été deux années exceptionnelles..

Mais chaotiques...

On obtient la montée une première fois, mais le club est rétrogradé administrativement. On frôle le dépôt de bilan, Bernard Tapie part en prison, on joue même un match sans coach… Mais on était une telle équipe de copains qu’on a réussi à refaire remonter le club dans la foulée. Un souvenir incroyable. C’était l’apothéose. J’étais arrivé à mon but. Cet esprit de compétition, c’est Toulon qui l’a construit.



Votre plus grand regret?

L’équipe de France. J’aurais pu avoir plus de sélections (6). Peut-être que Monaco n’était pas assez médiatique à l’époque. Ce n’était pas évident. Ça ne marchait pas très bien. Il y avait de bons joueurs mais chacun jouait un peu pour lui. J’avais pourtant de bons copains mais l’atmosphère n’était pas bonne.

Votre vie d’après?

Je profite, je m’occupe de ma paillote*, je donne un coup de main au président d’Aubagne. On est premiers de National 2, on a Monaco, Toulon, Marseille dans le groupe, ça me rappelle de bons souvenirs. Ça me fait passer le temps, je suis passionné. Si je vois un bon joueur, j’essaie de l’aider avec les contacts que j’ai. On passe de bons week-ends, on a des bons gamins. Je m’identifie à eux. Le football amateur m’a permis d’être pro, je n’oublie pas d’où je viens.

* Il est directeur d’une plage privée aux Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer.