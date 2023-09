Ils vont traverser les Alpes malgré leur handicap

Le raid handi-valide de l’association Dynamigo commence ce samedi: jusqu’au 30 septembre, sur un parcours de 1000 km entre Grenoble et Nice, des personnes en situation de handicap et des personnes valides vont former des binômes pour traverser cette distance en vélo de route et en Handbike. La campagne de don ferme ce samedi.