"Ils sont dans la cour des grands" : le prince Albert II salue la performance historique du bobsleigh monégasque aux JO

En vacances avec ses enfants à la montagne, le prince Albert II a vécu avec émotion l’exploit des bobeurs monégasques Rudy Rinaldi et Boris Vain. Ce mardi soir, le souverain a confié sa fierté et son émotion à Monaco-Matin.

Quelques heures plus tôt, sitôt la course terminée, le Prince avait appelé les deux héros de la Principauté.

"Je leur ai dit que j’étais très heureux et qu’ils avaient d’autant plus de mérite que leur parcours n’a pas été simple. Ce sont deux garçons qui ont été handicapés par des problèmes physiques ces deux dernières saisons, et qui ont dû passer par un système de qualification plus exigeant que celui de la Coupe du monde. Quand on connaît la difficulté de la tâche, c’est vraiment une performance exceptionnelle !"

"Je me suis mis dans la peau

du pilote"



Monté en puissance lors des trois premières manches, le duo monégasque a attaqué l’ultime descente avec l’espoir de décrocher une médaille. Et devant son écran, le Prince est redevenu le compétiteur aux cinq participations aux JO d’hiver.

"Je me suis mis dans la peau de ce que j’étais, c’est-à-dire un pilote de bobsleigh qui veut enchaîner des manches presque égales et effectuer une descente sans faute." Jusqu’à l’erreur de trajectoire qui a coûté de précieux dixièmes au duo Rinaldi-Vain (lire ci-dessous).

"Une erreur qui ne pardonne pas sur cette piste. Sur une autre piste, le bob ne serait pas parti en travers comme ça", analyse le souverain, qui mesure pleinement la déception du pilote Rudy Rinaldi mais souligne l’exploit. "C’est rageant, je suis passé par là et ce n’est jamais agréable. Mais ils vont réaliser plus tard qu’ils ont fait une compétition exemplaire et porté très haut les couleurs monégasques. Lorsque l’on termine 6e aux Jeux, peu importe la discipline, on est considéré comme les meilleurs !"

"On espère secrètement un podium dans quatre ans, à Cortina"



Monaco termine d’ailleurs quatrième nation après le triplé d’une Allemagne "quasiment intouchable". "C’était très serré, ils terminent à deux centièmes de la cinquième place. Ils sont dans la cour des grands et laissent de grandes nations comme la Russie et le Canada derrière eux."



"Comblé pour la fédération monégasque de bobsleigh, le Comité olympique monégasque et le sport monégasque en général", le Prince souligne l’essentiel : désormais, Monaco peut légitimement prétendre à une médaille olympique. "On espère tous secrètement un podium dans quatre ans, à Cortina d’Ampezzo. Ce serait une belle façon de marquer les 40 ans de ma première compétition."