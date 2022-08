Herculis EBS: 3 bonnes raisons de ne pas manquer ce célèbre meeting d’athlétisme

1.Parce que c’est un meeting historique Le meeting Herculis EBS de Monaco a eu lieu pour la première fois il y a 35 ans dans l’enceinte du stade Louis II, flambant neuf à l’époque. La Fédération Monégasque d’Athlétisme cherchant avant tout à promouvoir l’athlétisme, sous la houlette du Prince Albert II, un souverain fortement attaché aux valeurs du sport. Pour cette grande première soirée de septembre 1987, environ 80 athlètes, de toutes nationalités, ont répondu à l’appel de la Principauté. Parmi eux, on retrouvait quelques médailles des Jeux de Los Angeles (1984), à l’instar du marathonien irlandais John Treacy, du spécialiste canadien du 100m, Ben Johnson, ou encore du perchiste Thierry Vigneron, vainqueur du deuxième match de la FMA 1986. Au programme, un format particulier, combinant épreuves traditionnelles (100 m, le 110m haie, saut à la perche…) et le “Challenge Mondial de l’Heure”, une course durant laquelle les athlètes parcouraient la plus grande distance possible sur une heure, avec un record du monde à battre. En moins de deux ans, le rendez-vous monégasque trouve son public et accueille les meilleurs athlètes du monde. Carl Lewis, Merlene Ottey, Sergey Bubka ou encore Marie-José Pérec tracent la voie d’un meeting d’exception. Figurant depuis 2010 parmi les 14 étapes de la Wanda Diamond League, le meeting Herculis EBS a été classé meilleur meeting au monde à plusieurs reprises : en 2008, 2011, 2014, 2015 et 2020. Il a même obtenu le meilleur score de tous les temps en 2018. Si le demi-fond a une place importante à Monaco, la piste du Stade Louis II est la seule à avoir connu quatre records du monde toujours d'actualité de tous les meetings de la Wanda Diamond League : 1 500m femme, mile femme, 3 000m steeple femme et 5 000m homme. Cette année encore, il y aura du spectacle!

Sur 110m haies, Grant Holloway est en train de se créer un très beau palmarès: record du monde du 60m haies, double champion du monde du 110m haies, deuxième chrono de l'histoire (12''81 en 2021) derrière son compatriote Aries Merritt. A Monaco, sur une piste réputée rapide, le spectacle sera époustouflant! Pierre Fitte.

2.Pour voir des athlètes accomplir des performances époustouflantes Car à Monaco, les chronos valsent! Et cette année, les athlètes sont en forme, bien décidés à ce que le rendez-vous monégasque de la Ligue de Diamant conserve son titre de meilleur meeting du monde. Sur le sprint, le très habitué Noah Lyles sera la tête d’affiche du 200 m. Une course sur laquelle l'Américain vient de réaliser le quatrième chrono de l'histoire (19''31) pour remporter le titre mondial à domicile il y a quelques jours à Eugene aux USA. Sur 110m haies, Grant Holloway vise assurément le record du meeting. Il sera opposé notamment au champion olympique Hansle Parchment, et les français Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya et Just Kwaou-Matey. La Jamaïquaine Shericka Jackson s'alignera sur le 100m, où elle affrontera sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce, championne du monde en titre et l'une des icônes mondiales du sprint, avec cinq titres mondiaux sur 100m, dont le dernier à Eugene il y a quelques jours. L’athlète vise le record du meeting (10''72), un honneur qui appartient à Marion Jones depuis 1998… La très attendue Sydney McLaughlin, reine incontestée du 400 m haies après avoir explosé son record du monde à Eugene, revient en Principauté pour tenter de faire tomber le record du meeting monégasque détenu depuis 2009 par Lashinda Demus. Le spectacle sera également assuré par le duel Mutaz Barshim face à Gianmarco Tamberi au saut en hauteur. Les deux champions ont partagé le titre olympique à Tokyo l'an dernier. Côté demi-fond, il faudra garder un œil sur Norah Jeruto sur le 3 000m steeple et sur Faith Kipyegon, double championne olympique et du monde sur 1.500m.

Sydney McLaughlin est la reine incontestée du 400m haies. En 2019, où elle s'était imposée en 53''32, meilleure performance mondiale de l'année. P.Fitte.

Les Français ne seront pas en reste, avec l’objectif de se jauger avant de s’envoler pour les championnats d’Europe. Les spectateurs pourront ainsi suivre Benjamin Robert sur le 1.000m, Agnès Raharolahy sur 800m ou encore Hugo Hay et Jimmy Gressier sur le 3.000m. Le dernier est un habitué de Monaco, comme en témoigne son record d’Europe sur 5km route, début 2020. Mention spéciale pour Camille Séri et Margot Chevrier, les locales de l’étape, qui participeront à leur premier meeting Diamond League, quasiment à la maison. L’autre Française à la perche sera Ninon Chapelle, qui garde de beaux souvenirs de Monaco, puisqu’elle avait battu le record de France sur la piste du Stade Louis II avec 4m75.

Miltiadis Tentoglou Matthew Quine.

3.Pour vivre des émotions fortes Car l'événement a aussi son lot d’imprévus. Comme en 2021, la Vénézuélienne Yulimar Rojas, promise depuis longtemps au record du monde du triple saut, a mordu un essai remarquable, à plus de 15,60m… Car c’est aussi ça Herculis, vivre à fond l’expérience et se sentir au plus près des athlètes. S’accomplir, se dépasser, vouloir gagner et tout donner. Pour cette 36e édition du Meeting Herculis EBS de la Fédération Monégasque d'Athlétisme, l’évènement va à nouveau réunir l’élite mondiale de la discipline avec autour de 14 épreuves. Chez les dames le 100m, 400m et 1500m, ainsi que le 400m haies et 3000m steeple. Le Louis-II accueille également du saut à la perche, triple saut et le lancer de javelot. Du côté des hommes, les champions s’affronteront sur le 200m, 1000m, Mile, 3000m et le 110m haies, sans oublier le saut en hauteur et en longueur. “Ce rendez-vous s’annonce comme un grand cru avec la crème de l’athlétisme attendue en Principauté, annonce Jean-Pierre Schoebel, directeur de la FMA. Le Meeting Herculis EBS revient le mercredi 10 août à partir de 19h avec toujours la même promesse: proposer le meilleur de l'athlétisme à Monaco, terre de tous les records”.

Yulimar Rojas a ses habitudes sur le sautoir de Monaco, tant elle est venue en principauté. Détentrice du record du monde en salle avec 15m74, elle s'attachera à aller chercher un record qu'elle n'a pas: celui du meeting Herculis EBS. Philippe Fitte.