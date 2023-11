Guillaume Didierjean, du sang-neuf à l’ASM Handball

S’intégrer et parvenir si rapidement à s’exprimer sur le terrain aux côtés d’anciens joueurs professionnels et expérimentés n’est pas chose simple. Surtout lorsque l’on a 18 ans et que l’on découvre le handball dans la catégorie adulte.

Pourtant, Guillaume Didierjean l’a fait et porte, à travers son poste de demi-centre, parfaitement l’AS Monaco Handball en ce début de saison. En livrant de véritables caviars millimétrés à ses partenaires et en étant efficace aux shoots, il s’est imposé sans difficulté et devient, au fil des matchs, un leader offensif au sein du collectif d’Amir Hamada.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses statistiques parlent d’elles-mêmes avec 29 buts en 9 matchs et des dizaines de passes décisives.

Du Grand-Est au Rocher

Alsacien d’origine, le demi-centre a fait toutes ses classes et appris le handball dans le prestigieux club mosellan de Folschviller, où évoluait à l’époque l’actuel ailier gauche de l’ASM, Grégoire Charousset.

Après avoir débarqué sur la Côte d’Azur il y a deux ans et évolué deux saisons sous les couleurs du Cavigal Nice Handball en U18 France, Guillaume était à la recherche d’un projet ambitieux où il pourrait s’exprimer et avoir du temps de jeu.

Signer à Monaco était donc une évidence pour lui, d’autant plus avec la présence de Charousset. Ce dernier a naturellement été l’un des principaux moteurs dans son intégration.

Jouer plus haut ? Pourquoi pas

Ce jeune homme sérieux et appliqué a l’avenir devant lui. Faire du handball - sa passion depuis son plus jeune âge - son métier et devenir un jour joueur professionnel ne déplairait pas à l’Alsacien. Mais il n’en fait pour autant pas sa principale obsession.

Très impliqué sur le plan scolaire - il suit des études de commerce à Sophia-Antipolis -, il sait quels ingrédients mettre en place pour pouvoir prétendre à jouer au plus haut-niveau : "Je vais devoir travailler en défense et de manière générale prendre de l’expérience. Il est aussi important que je prenne en musculation. J’y travaille".

Pour l’heure, Guillaume Didierjean souhaite continuer de progresser et de s’affirmer sur les parquets de Nationale 2 avec l’ASMHB.