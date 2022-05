Guerre en Ukraine: sport par sport, le point sur les sanctions contre la Russie

Le 28 février, quatre jours après l'invasion russe, le CIO a préconisé de bannir les Russes et les Bélarusses de toutes les compétitions sportives, mettant en avant un "dilemme": "Alors que les athlètes de Russie et du Belarus pourraient continuer à participer à des événements sportifs, de nombreux athlètes ukrainiens sont empêchés de le faire en raison de l'attaque contre leur pays".

Football

Outre sa décision d'écarter les clubs russes des Coupes européennes la saison prochaine, l'UEFA a également décidé lundi de frapper le football de sélection en remplaçant la Russie par le Portugal pour l'Euro-2022 féminin cet été (6-31 juillet) en Angleterre.

Avant cela, la Fifa et l'instance européenne, dans une décision commune, avaient ordonné dès le 28 février l'exclusion de la Russie du Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) mais aussi de toutes ses sélections et de tous ses clubs "jusqu'à nouvel ordre".

Tennis

Le 20 avril, les organisateurs de Wimbledon ont décidé d'exclure les Russes et les Bélarusses de l'édition 2022 du tournoi londonien, troisième levée du Grand Chelem, mais aussi de toutes les épreuves sur gazon cet été en Grande-Bretagne, provoquant les indignations des joueurs et joueuses concernés notamment.

Cette sanction a aussi suscité les critiques de l'ATP, car les instances du tennis mondial ont choisi de laisser les joueurs russes, dont l'éphémère N.1 mondial Daniil Medvedev, disputer les tournois du circuit masculin, de la WTA et ceux du Grand Chelem sous bannière neutre.

En revanche, les équipes de Russie et du Bélarus ont été exclues de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup.

Athlétisme

World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a décidé début mars d'exclure les Russes et Bélarusses "dans un avenir prévisible et avec effet immédiat".

Aucun athlète russe n'a participé aux Mondiaux en salle de Belgrade (18-20 mars). Pas de délégation russe non plus cet été Championnats du monde d'Eugene (Oregon).

Gymnastique

Après s'être dans un premier temps bornée à bannir les drapeaux et hymnes russes et bélarusses, la fédération internationale a finalement décidé de bannir de ses compétitions les athlètes et aussi les juges de ces deux nations, où la gymnastique est un sport majeur.

Natation

La Fina (Fédération internationale de natation) a d'abord décidé d'annuler ses compétitions sur sol russe tout en autorisant les nageurs à s'aligner en tant qu'individus, avant de les en exclure jusqu'à la fin de l'année.

Judo

La Fédération internationale de judo (FIJ) a suspendu Vladimir Poutine de son statut de président honoraire et annulé ses compétitions sur le sol russe, mais elle autorise les Russes à concourir sous bannière neutre.

En réponse, la Fédération russe de judo a suspendu d'elle-même la participation de ses équipes aux compétitions internationales. Et n'a donc pas envoyé de judoka à Sofia, où se sont déroulés les championnats d'Europe ce week-end.

Et aussi...

Les fédérations de hockey sur glace (IIHF), de volley-ball (FIVB), de handball (IHF), de rugby (World Rugby), de badminton (BWF), de patinage (ISU), de canoë (ICF), de basket (Fiba), de ski alpin (FIS) et d'escalade (IFSC) ont aussi opté pour le bannissement des athlètes russes et bélarusses de leurs compétitions.

L'organisation du Mondial-2022 de volley-ball a été retirée à la Russie, au profit de la Pologne et de la Slovénie. L'Union cycliste internationale (UCI) a aussi exclu les équipes russes et bélarusses de ses épreuves et a retiré son statut UCI à l'équipe professionnelle Gazprom/RusVelo, seule formation russe de haut niveau du peloton international.