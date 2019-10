Ancien proviseur du Lycée technique et hôtelier, Robert Ghenassia préside depuis quelque mois la section « lutte » gréco-romaine de l’association sportive de Monaco (ASM). Une discipline qui compte quelque trente jeunes licenciés. Les 25 et 26 octobre, il organise un tournoi au collège Charles-III. Il réunira des équipes représentant six nations d’Europe centrale.