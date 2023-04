Gasquet face à Thiem, Murray contre De Minaur: les affiches du premier tour du Rolex Monte-Carlo

On connaît désormais le tableau de cette 116e édition du Rolex Monte-Carlo Masters, alors que le tirage au sort a été effectué ce vendredi en fin d’après-midi depuis l’Hôtel Hermitage.

Malgré l’absence de plusieurs grands noms sur blessure (Nadal, Alcaraz, Auger-Aliassime, Fognini, Monfils...), le premier tour va réserver quelques belles affiches.

Celle qui intéressera le plus les supporters français sera certainement la rencontre entre Richard Gasquet (42e mondial à 36 ans), l’un des deux Français directement admis dans le tableau, face à Dominic Thiem, ex numéro 3 mondial et double finaliste de Roland-Garros, mais désormais retombé à la 111e place mondiale à 29 ans et qui a bénéficié d’une wild-card pour intégrer le tableau final.

Benjamin Bonzi (50e mondial), le deuxième Français engagé, affrontera lui l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles (43e mondial). Un match équilibré sur le papier.

L’Australien Alex De Minaur, tête de série numéro 14 du tournoi, aurait certainement préféré affronter un autre adversaire qu’Andy Murray pour son entrée dans le tableau. A 35 ans, le Britannique est tombé à la 57e place mondiale mais cela ressemble au match piège pour De Minaur, puisque Murray a déjà atteint trois fois le dernier carré en Principauté.

Concernant les huit premières têtes de série, il faudra patienter encore un peu avant de connaître le nom de leur adversaire, car elles sont dispensées du premier tour. Mais Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, jouera forcément un Américain, le vainqueur du match Brandon Nakashima - Mackenzie Mcdonald, avant certainement de croiser le fer avec l’Italien Lorenzo Musetti, première tête de série sur son chemin.

Stefanos Tsitsipas, le double tenant du titre, affrontera, lui, le vainqueur du match Bonzi - Zapata-Miralles. Les qualifications débutent ce samedi, et le premier tour dimanche à Monte-Carlo.