Futur des droits TV du sport: le député azuréen Cédric Roussel passe à l’attaque

Cela fait partie de nos propositions, comme allonger la durée du premier contrat professionnel de trois à cinq ans afin de limiter le phénomène de la fuite des talents vers l’Allemagne ou l’Angleterre, mais aussi moduler le régime social applicable aux jeunes joueurs professionnels jusqu’à 24 ans. Le but est de donner plus de temps au club et au joueur de s’inscrire dans la durée.

Il faut sécuriser les contrats de diffusion tout en les valorisant. Nous devons participer à l’augmentation de la valeur de notre championnat, pas seulement de football, en traitant de nombreux critères et pas seulement sportifs. C’est un produit global que l’on peut améliorer. On se doit de trouver des acteurs, au niveau local, qui vont permettre de développer le modèle économique des clubs. On doit repartir de la base, partir de l’écosystème dans lequel le club évolue au quotidien. Par exemple, proposer la SCIC aux types de sociétés autorisées par le Code du Sport pour accompagner l’investissement local dans le sport. On doit revenir aux fondamentaux avec des investisseurs sur le long terme. L’inflation des droits TV jusqu’à Mediapro a donné lieu à une augmentation des salaires des joueurs, une augmentation des montants des transferts et des commissions des agents sportifs.

Nous avons mené près de 60 auditions publiques, entendues près de 150 personnes tout en mettant en place une consultation citoyenne auprès de 800 personnes. Il est primordial de mener une réflexion sur le financement du sport par les droits de diffusion et d’y associer l’Assemblée Nationale afin de proposer des pistes dont disposent les pouvoirs publics pour consolider et stabiliser cette source de revenus majeurs pour le sport français, aussi bien professionnel qu’amateur. Les droits TV doivent devenir un sujet de discussion régulier dans la réflexion politique.

Proposez-vous un encadrement plus strict des clubs?

On propose une limitation de la masse salariale à 60 ou 70% du budget total avec une sorte de luxury tax en cas de dépassement, une taxe solidaire qui profiterait aux autres clubs du championnat. Pareil, on propose le plafonnement de l’effectif à 25 joueurs professionnels. On présente un modèle, on n’oblige rien.

Un modèle inspiré de la NBA mais qui doit trouver un terrain d’entente… en Europe où chaque pays a une régulation particulière. Comment harmoniser tout ça?

Le championnat d’Espagne a mis en place un système de masse salariale depuis 2010, c’est comme la construction de l’Europe, il faut des leaders et la Liga a repensé son modèle après une grave crise financière. L’Italie discute aussi, on espère un effet boule de neige… Il faut également lutter contre une forme de rente des droits TV, repenser notre modèle et ne plus être trop dépendant de la diffusion.

Comment vos propositions peuvent-elles inciter les clubs à changer?

C’est une boîte à outils, ça ne doit pas forcément devenir des lois avec des obligations. On aimerait que ça serve d’inspiration. Depuis sept mois, les gens se sont parlés avec cette commission. Chacun a pu exprimer son point de vue et développer ses idées, ce n’était pas le cas avant où chacun restait dans son coin. On a souhaité rendre le débat public, c’est tout l’intérêt.

Dans vos propositions, il y a des choses ambitieuses comme proposer un match en clair et donc gratuit.

Cela permet d’exposer au mieux le football, que ce soit sur une chaîne du service public ou sur une chaîne gratuite. Il faut donner envie, créer de l’appétence. Comment vendre un produit que personne ne peut voir? Amazon a récemment concédé à TF1, pour Telefoot, des résumés de matchs gratuits, c’est un premier pas. On avance petit à petit.

Durant les auditions, beaucoup d’acteurs du football français ont dénoncé le illégal. Comment lutter contre ce fléau?

Il y a déjà une réponse du législateur qui souhaite protéger le droit d’auteur et de diffusion, ça reste un acte de piratage et c’est illégal. Mais on a également mené une consultation citoyenne pour essayer de comprendre ce phénomène. Et il est remonté que la fragmentation et l’illisibilité de l’offre en matière de football à la télévision n’aidaient pas à la compréhension des clients. Il faut proposer des outils adaptés à l’usage.

Et l’idée de pouvoir acheter la diffusion d’un seul match comme on peut le faire avec un article de presse payant, par exemple?

On en a discuté avec certains présidents de club et on s’est rendu compte que plus personne ne retient ce système en Europe. Je sais que c’est fréquent aux USA mais c’est difficilement transposable en Europe, et cela peut avoir un effet pervers sur la valeur des droits. Et puis ce n’est pas forcément équitable car cela avantagerait forcément les gros marchés, les clubs avec une grosse communauté, au détriment des plus petits. On s’éloigne du principe de solidarité.

Quel est l’avenir de vos propositions?

La France doit prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier et j’ai bon espoir que cette problématique s’inscrive dans la parole du Président Emmanuel Macron au niveau européen. Le sport est un bien comme un autre, il n’y a pas encore de vision européenne commune sur le sport et sa diffusion. La Superleague a mis les pieds dans le plat et, bientôt, une décision de la Cour de Justice de la Communauté Européenne doit trancher ce litige entre certains clubs et l’UEFA. Ensuite, on soutient la création d’une société commerciale par la LFP (Ligue Football Professionnel) en vue de l’exploitation et la gestion des droits TV. Aujourd’hui, tout le monde a pu se faire une idée de l’état des lieux du football français, et du sport en général, depuis le fiasco Mediapro. Mais il reste encore du travail.

Son passage devant l’Assemblée Nationale est à revoir en vidéo: