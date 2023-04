"Furieux" et "déçu": la réaction "stupéfaite" du FC Bâle sur l'interdiction faite à ses supporters de se rendre à Nice

"Le FC Bâle 1893 est furieux et extrêmement déçu de la conduite inacceptable et de la décision des autorités françaises de ne pas autoriser les supporters du FCB à participer au match retour des quarts de finale à Nice", a réagi ce jeudi dans un virulent communiqué à la décision prise par la préfecture des Alpes-Maritimes et le ministère de l'Intérieur.

Le ministre de l’Intérieur a pris un arrêté interdisant les visiteurs suisses ce jeudi, pour le match de Ligue Europa Conférence face à l’OGC Nice. Une décision tardive qui interroge sur sa mise en œuvre.

"Une ignorance et une arrogance inacceptables"

Dans son communiqué, le club rappelle que "les supporters niçois ont été chaleureusement accueillis tant dans la ville que dans le stade sans encombre et cela est resté relativement calme".

ℹ️ Le FC Bâle a appris tôt ce matin et avec stupéfaction, l’interdiction de déplacement de ses supporters à Nice. La principale raison est la sécurité nationale qui n'est pas garantie en raison de grèves.



👉 https://t.co/WYo7kQ0taw#OGCNFCB #MirSinBasel #UECL — FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) April 19, 2023

Surtout, les Suisses ne cachent pas leur interrogation, notamment au lendemain du match aller où une visioconférence a réuni les autorités niçoises, l'UEFA, des représentants de l'OGC Nice et du FCB.

"Dans cet échange, les représentants du FC Bâle se sont heurtés à une ignorance et une arrogance inacceptables de la part des autorités." Selon le club helvète, les autorités niçoises auraient mis en avant la perspective d'une journée de manifestation le 20 avril, ne permettant pas de pouvoir garantir la sécurité des fans.

Le club fait savoir qu'il va intenter actuellement une action en justice contre l'arrêté du ministère de l'Intérieur.