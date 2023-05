"Former l'homme avant le joueur": avec TNL Training, Franck Biyamou accompagne les jeunes footballeurs vers le haut niveau

"Exigence, détermination, discipline, performance". "La seule personne à dépasser est celle que tu étais hier".

Voilà les maîtres-mots, tagués sur le mur de briques blanc que découvrent les gamins quand ils pénètrent dans l'antre de Franck Biyamou. Et qui résument bien l'homme, élégant et musclé, direct et franc. Assurément l'allure d'un coach sportif.

C'est là, dans les locaux de foot en salle NR Soccer 5, à Grasse, qu'il a ouvert sa cellule de performance en février dernier: TNL Training. Pourquoi Grasse? "Un hasard! Je suis venu coacher ici un jour de pluie, j'ai sympathisé avec Rudy Rodriguez, le propriétaire".

Le long des terrains de soccer, derrière une porte dérobée, on ne sait pas si on entre dans un club de fitness, une salle de sports privée ou un loft new yorkais! Pelouse synthétique, comptoir d'accueil, écrans télé (du sport évidemment), tableau noir, maillots de foot de pros encadrés au mur... Classe, spacieux, chaleureux.

Franck Biyamou, 44 ans, diplômé d'Etat -entraîneur de football depuis 15 ans, éducateur spécialisé depuis 10 et coach sportif depuis une décennie- a enfin créé l'outil dont il rêvait depuis longtemps pour offrir une préparation physique et mentale personnalisée et individualisée pour les jeunes sportifs et athlètes. Et plus particulièrement pour les jeunes footballeurs en route pour le haut niveau. Une fierté personnelle. Un investissement financier aussi.

Mais le chemin a été long pour en arriver là.

"Je m'occupe d'abord de former l'homme avant le joueur"

"Je mets surtout l'accent sur la préparation mentale, insiste Franck Biyamou. L'important est de ramener l'enfant au centre des choses, car c'est à lui de prendre son destin en main". Photo Ra. Pe.

Originaire de la région parisienne, il a caressé le cuir au milieu de terrain au Cascol Oulins (69) avant de gravement se blesser à 16 ans. C'est Jean-Paul Ancian - "une belle personne", proche de Sabri Lamouchi actuellement entraîneur de Cardiff City FC- qui a décelé chez lui cette "faculté à entraîner".

Alors Franck Biyamou a passé ses diplômes d'entraîneur (il a notamment opéré dans le Gard et dirigé les 17 nationaux à l'Olympique Alès), d'éducateur sportif spécialisé pour enfants dits difficiles. "Cela m'a permis de voir mon métier différemment. Il y a un lien entre éducateur spécialisé et coach sportif: la préparation mentale. Dans ma pédagogie, je m'occupe d'abord de former l'homme avant le joueur. Et non l'inverse".

En 2010, ce papa de trois enfants, franchit le pas et opte pour devenir préparateur physique et mental. Et écrire son histoire. Il est allé voir ailleurs comment on formait les jeunes, à Lille, en Angleterre, mais aussi pour échanger avec d'autres éducateurs et préparateurs. "Le diplôme donnait la légitimité, mais il me fallait l'expérience", confie-t-il.

Alors en quoi consiste concrètement son job? "Je suis le jeune footballeur sur une saison sportive, de septembre à juin. Il y a d'abord un entretien avec lui et ses parents. Ensuite on fait des tests physiques, techniques, mentaux. Puis on définit un cycle de travail adapté qui est régulièrement évalué." Il marque une pause. Et insiste: "Je mets surtout l'accent sur la préparation mentale J'accompagne le jeune à devenir un homme, à avoir des valeurs, des principes, à être respectueux. L'important est de ramener l'enfant au centre des choses, car c'est à lui de prendre son destin en main".

Pour cela TNL training dispose d'outils: un plateau de muscu et cardio; un terrain soccer; un espace bac à sable; un espace récupération avec bain froid Cryotank, table de massage et bottes de récupération Normatec. Et aussi de compétences puisque Franck Biyamou est entouré de spécialistes: Franck Dja Dje Dje, ancien footballeur pro passé notamment par l'OGC Nice, axé sur le travail offensif; Lenny Voltier, préparateur physique qui travaille sur la prévention des blessures et la posture; Olivier Curron, ancien gardien de but dédié à la formation de ce poste. Ou encore le docteur Hichem Chenaitia de l'Institut niçois du sport et de l'arthrose (INSA).

Son ambition? Ouvrir deux structures à Nice et Monaco

Franck Biyamou ambitionne d'ouvrir deux autres structures identiques du côté de Nice et de Monaco. Photo Ra. Pe.

Si les coach individuels existent depuis longtemps dans d'autres sports, l'acceptation est plus difficile dans le monde du football. Les clubs les voient d'un oeil suspicieux. "C'est encore difficile, certains clubs refusent que les enfants aient un coach sportif, admet Franck Biyamou qui ne désespère pas pour autant de parvenir à créer des liens voire des partenariats. Car je travaille auprès de l'enfant sur des détails que l'on ne peut pas travailler en club".

Mais n'y-a-t-il pas un paradoxe à exercer un travail individualisé auprès d'enfants qui pratiquent un sport collectif? "Non, selon lui. On sort le jeune du collectif pour travailler sur l'individu, ses qualités et ses défauts, l'aider à gérer une situation, puis ensuite sur son aspect mental sur le vivre avec l'autre, avec le groupe".

Se confronter aux autres, c'est aussi le but des stages de perfectionnement que TNL Training organise pendant les vacances scolaires, et qui regroupe une dizaine de joueurs. Cet été direction, l'Italie!

La suite? Franck Biyamou ne manque pas d'ambition. Dont celle d'ouvrir deux autres structures identiques du côté de Nice et de Monaco. En gardant toujours à l'esprit ce qui est écrit sur son mur: "La seule personne à dépasser est celle que tu étais hier".

Renseignements et tarifs: tnltraining.fr Contact: 06.63.43.18.47 et tnltraining06@gmail.com