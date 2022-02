"Fiers d’avoir pu emmener Monaco à un tel niveau": les bobeurs monégasques se confient sur leur exploit aux JO de Pékin

Vous vous imaginiez réussir une telle performance? RR: Il y a deux ans non, cette année oui. C’était notre objectif de faire notre meilleur résultat sur cette course. Au final, on l’a fait. On savait que ça allait être très dur avec un très gros niveau. On y croyait un peu au fond de nous-mêmes. BV: Monaco n’est pas un pays de sports d’hiver, même s’il y a une belle histoire olympique écrite par le prince Albert II en bobsleigh. On se bat contre les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, les Russes, des nations fortes habituées aux disciplines hivernales. Nous, à côté de ça, il faut être réaliste, on n’est rien. Avec ce résultat, on a montré qu’on pouvait rivaliser avec ces grosses nations, c’est juste fabuleux.

Réalisez-vous que vous avez terminé 6e des Jeux Olympiques? Rudy Rinaldi: C’est extraordinaire. C’était vraiment une super course. Merci à notre Fédération et au Comité olympique monégasque qui nous ont soutenus. Boris Vain: C’est assez incroyable. Je ne réalise pas trop encore. La pression est un peu en train de redescendre. On va s’en rendre compte quand on va rentrer sur Monaco.

Quels sont vos sentiments après ces deux jours de compétition?

RR: Un soulagement et un bonheur d’avoir fait le travail et une fierté d’avoir pu emmener Monaco dans une bataille olympique. C’était très excitant pour nous.

BV: Beaucoup de joie et un immense soulagement aussi. Il y a 16 et 18 mois, on était tous les deux sur un lit d’opération. On ne savait pas comment on allait sortir de là. Toutes ces journées d’entraînements, de stress, de doutes, ces séances de kiné, d’ostéopathie… Personne ne peut s’imaginer tout ce que l’on a enduré et fait pour revenir. Quand on s’investit autant dans une partie de sa vie pour réaliser des objectifs sportifs et que ça paie, c’est une sensation inimaginable. On ne s’est pas battus pour rien, on n’a pas serré les dents pour rien. À l’arrivée, c’est fantastique!

Vous avez échoué à quelques dixièmes du podium…

RR: Après la 3e manche on y croyait encore un peu, surtout après le 4e temps que l’on avait signé. Après la 4e manche on a bien vu qu’il n’y avait aucune chance. Au final, il n’y a pas de regrets.

BV: Après la première journée, on n’en a pas trop parlé. Deux dixièmes, ce n’est pas beaucoup, donc on y pensait forcément un peu. Après on savait que l’on se battait contre une armada allemande avec des moyens incomparables par rapport à nous. C’est un rouleau-compresseur. Les Allemands ont remporté les trois premières places, c’est historique.

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant ces deux jours de compétition?

RR: On se sentait en forme, on n’était pas stressés. Les conditions étaient très bonnes.

Vous étiez 5e après la 3e manche. Avant la 4e et dernière manche, que vous êtes-vous dit?

RR: Qu’on n’avait vraiment rien à perdre.

BV: Jamais on n’a regardé les noms qui étaient derrière nous. Cela prouve la mentalité dans laquelle on était. On était fixés sur ceux devant nous. On était en mode guerriers.

Quelle a été votre première réaction après la 4e manche?

RR: J’étais un peu déçu car je savais que j’avais commis une erreur. Il y a eu un mélange d’émotions entre soulagement, déception et joie.

BV: Du soulagement par rapport au travail accompli. Malheureusement, on était deuxièmes, on avait perdu une place. De la frustration aussi, on n’a pas pu laisser exploser notre joie. On aurait aimé prendre une photo avec le drapeau, avec des sourires, mais ce n’était pas simple à ce moment-là… Après, on a passé un super moment tous ensemble, dans le garage, autour du bob, avec une très belle communion d’équipe, ce sont des souvenirs très forts.