Fabio Quartararo lève le voile sur la Yamaha 2023 deux mois avant le nouveau départ du MotoGP

L’équipe Monster Energy Yamaha MotoGP version 2023 a officiellement dévoilé ses couleurs ce mardi à Jakarta.

Après avoir disputé la saison dernière avec une machine noire ornée de lignes bleu foncé, l’équipe usine du constructeur d’Iwata va redémarrer avec une M1 majoritairement bleue sur l’ensemble d’un carénage comprenant quelques touches de noir et de gris. Ce style "camouflage" fait référence à la guerre que le team dirigé par Lin Jarvis va devoir mener cette saison.

Car l’heure est bel et bien aux changements pour faire évoluer cette machine, en particulier pour gommer son déficit de puissance, que Fabio Quartararo n’a plus été en mesure de compenser en fin de saison dernière face à l’écrasante domination de la Ducati.

Présent en Indonésie, le champion 2021 détrôné par Francesco Bagnaia, a évoqué sa situation et ses ambitions trois semaines de s’envoler pour les essais hivernaux de Sepang (Malaisie).

Une blessure à la main en motocross

"La trêve hivernale a été mouvementée parce que je me suis blessé à la main lors d’un entraînement en motocross", confie le pilote niçois. "Je me suis alors mis à faire beaucoup de cardio. Mon plan est d’aller aux États-Unis après cette présentation. J’espère pouvoir beaucoup rouler là-bas. J’ai récemment passé un scanner de la main. Tout va bien maintenant. Je suis complètement rétabli".

Quant à l’objectif, il est on ne peut plus clair: "Après avoir fini vice-champion l’année dernière, c’est sûr que je veux faire mieux. Je veux remporter le titre en 2023 et je ne me contenterai pas de moins. J’espère que le team a bien travaillé sur la moto pendant l’hiver. Ce que je dois faire de mon côté, c’est être au meilleur niveau physiquement, mentalement, et ne pas commettre d’erreurs au guidon. J’aime beaucoup la nouvelle livrée. Mais, bien sûr, le plus important pour moi est ce qu’il y a à l’intérieur de la moto. J’ai hâte de la piloter!".

Les trois coups de la saison MotoGP retentiront dans un peu plus de deux mois sur le circuit de Portimao (Grand Prix du Portugal, le 26 mars).