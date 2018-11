"Extraterrestre", Ballon d'or, "Intelligence de jeu"... Ce que Thierry Henry pense de Kylian Mbappé avant Monaco-PSG

La notion de plaisir est-elle toujours présente?

Le plaisir est là, la pression est là, tout le temps, c’est une période difficile pour le club et on sait qui arrive comme équipe, ce n’est pas évident mais c’est le cas pour tout le monde quand on joue le PSG. Alors, on va essayer de faire un gros match, de les gêner.

Avec la pléthore d’absents, quelles solutions avez-vous?

Même avec le XI type c’est compliqué, on l’a vu lors des dernières confrontations face au PSG alors avec toutes ces absences…

Vous n’avez rien à perdre.

SI, on a un match à perdre, c’est un cliché mais bon c’est la vérité. Personne ne s’attend à ce qu’on prenne des points en ce moment, je comprends le débat quand le PSG arrive mais il y a quand même un match à jouer.

Sur quoi se focaliser quand tout est si compliqué?

Retourner à la...