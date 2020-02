Exploit de Monaco II chez le leader

En déplacement chez le leader Annecy, la réserve de l’AS Monaco a remporté un succès méritoire et mérité, important dans sa lutte pour le maintien.

Dès le coup d’envoi, on sentait deux équipes décidées à jouer. Annecy pressait les Monégasques et trouvait rapidement la solution par l’opportuniste Desmartin qui marquait deux buts coup sur coup (2-0, 9’).

Mais contre toute attente cette réussite semblait paralyser les Annéciens devenant étrangement hésitants, laissant le monopole du ballon à de jeunes Monégasques entreprenants.

Sous l’impulsion de Millot, Maes et Faivre, les visiteurs reprenaient des couleurs et Sylla, après une première occasion, réduisait le score (2-1, 23’). Juste avant la pause Maes, sur coup-franc poussait à la parade Perez, le gardien annécien.

Devant des locaux balbutiant leur football, Matsima et ses coéquipiers se montraient plus prompts en début de seconde période et, comme un filou, Maes reprenait adroitement un centre venu de la droite pour égaliser (2-2, 58’), avant que Faivre, bien servi en retrait, ne voie sa reprise détournée au tout dernier moment (59’).

Piqués au vif, les joueurs de Poinsignon réagissaient mais Louis, le portier monégasque, veillait.

Et alors que l’on semblait s’acheminer vers un match nul, l’omniprésent Sylla s’en allait prendre de vitesse la défense annécienne pour marquer le but qui crucifiait Annecy (2-3, 90’+1) et permettait aux Monégasques de réaliser l’exploit.