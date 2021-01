EXCLUSIF. "Sainte Dévote peut aider Boris Herrmann" selon le prince Albert II

Boris Herrmann devrait poser le pied sur la terre ferme en soirée aux Sables d’Olonne. Sur le quai, ses proches, une délégation du Yacht-club de Monaco, le Team Malizia de Pierre Casiraghi et le prince Albert II seront les premiers à lui témoigner la joie et la fierté de tout le peuple monégasque.

"Même si l’arrivée n’est pas victorieuse, le fait qu’il termine sur, ou près du podium, est un exploit formidable", nous confiait mardi après-midi le prince Albert II par téléphone.

Au même moment, au large du Portugal, Boris Herrmann, second du Vendée Globe, chassait le leader, Charlie Dalin, une meute de trois autres concurrents aux basques. Tout restait donc ouvert pour la victoire finale d’autant que le duo de tête avait fait le choix d’une trajectoire bien plus au sud que leurs poursuivants. Des stratégies et détails parfaitement connus du souverain qui, passionné par ce tour du monde « magique », n’en a pas manqué une miette. Et surtout pas oublié que Boris Herrmann, digne héritier du prince Albert 1er sous pavillon monégasque, a été quelques minutes en tête peu après le départ, le 8 novembre 2020. « C’était le seul moment. Jusqu’à maintenant… »

Boris Herrmann va franchir la ligne d’arrivée pendant la Sainte Dévote. Êtes-vous superstitieux ?

Je pense que Sainte Dévote peut l’aider. On fait appel à elle pour des problèmes personnels et familiaux ou pour que des personnes retrouvent la santé. Mais elle est aussi venue à Monaco par la mer, elle a obligatoirement une influence sur les éléments maritimes et j’espère que les vents soient favorables à Boris. C’est un clin d’œil intéressant que l’arrivée soit pendant la Sainte Dévote.

Le plus frappant dans la course de Boris Herrmann, c’est qu’il s’est comporté comme un vieux loup de mer dès sa toute première participation au Vendée Globe. Il a été régulier et a parfaitement géré sa course…

Oui, Boris est un garçon intelligent qui a pris conscience, de par les autres épreuves auxquelles il a participé, de l’importance et de la difficulté d’un tour du monde, surtout en solitaire. Il faut savoir composer avec les différentes situations météorologiques, l’état de la mer et les vents. Il y a beaucoup d’informations à traiter, il faut s’organiser et surtout ménager son bateau. Ce qu’il a très bien su faire dès le départ. Il a vraiment maîtrisé tous ces paramètres et il a joué la prudence. Il n’a jamais cherché le coup de poker ou l’exploit. Régularité et patience, c’est ce qu’il faut sur une course de presque 80 jours.

"Boris n'a jamais cherché le coup de poker"

Avoir encore autant de prétendants à la victoire à la veille de l’arrivée d’un tour du monde en solitaire de 80 jours est inédit! De si petits écarts, c’est un peu comme Greg Lemond qui devance Laurent Fignon de 8 secondes sur le Tour de France cycliste en 1989…

Voilà, c’est presque comme une régate ! Et ça rend ce Vendée Globe passionnant. Après ces milliers de kilomètres, il y a un groupe de tête qui se retrouve ensemble et ça va se jouer dans les dernières heures. C’est ce qui fait aussi que le Vendée Globe est une course tout à fait à part. C’est exceptionnel et magique. Cette course procure des émotions uniques.

C’est une course en solitaire mais derrière Boris il y a une équipe et des années de travail autour du Team Malizia et Pierre Casiraghi…

Bien sûr, ce n’est pas arrivé comme ça. Voilà quelques années maintenant que les équipes de Seaexplorer-Yacht-club de Monaco travaillent ensemble. D’ailleurs, chaque fois que j’ai pu, j’ai remercié l’équipe et tous ses passionnés dirigés par Pierre Casiraghi et soutenus par le Yacht-club et plusieurs partenaires, dont ma Fondation. Parce qu’il y a un message aussi derrière cette aventure. Un message environnemental, celui de la protection des océans face à la problématique du changement climatique. Et quel meilleur vecteur qu’une course à la voile, et que quelqu’un comme Boris, pour porter ce message? Toute l’équipe est à féliciter et à apporter sa contribution à cette belle performance.

Quel est l’état d’esprit de votre neveu, Pierre Casiraghi, et son Team ?

On est restés en contact avec Boris et tout le monde temporise jusqu’à ce qu’on soit sur place et que les choses se précisent. Mais je crois que tous sont déjà extrêmement satisfaits et fiers de cette – déjà – belle performance. Si en plus il y a la victoire au bout, ce sera le couronnement de tout, un bonus. Mais pour moi le pari est déjà largement réussi et ça fait honneur au Yacht-club et au sport à Monaco. Tout le monde en Principauté doit être fier de Boris et de toute l’équipe Malizia.

"Un message derrière cette aventure"

Mesurez-vous déjà les répercussions de cette performance à l’extérieur de la Principauté ? Avez-vous reçu beaucoup de messages ?

Assez peu encore, mais il y a eu d’autres actualités malheureusement. Mais beaucoup de personnes, un peu plus en Europe qu’ailleurs, suivent ça de très près et ont été très prises par le déroulement de cette épreuve.

Le bateau de Boris Herrmann a vocation à porter un message environnemental, mais aussi à ramener des éléments scientifiques concrets grâce à des outils technologiques…

Oui, une collection de données essentielles sur l’état des mers et leurs températures. Je suis sûr aussi que Boris pourra nous raconter s’il a vu beaucoup de traces de pollution, et les espèces et mammifères marins qu’il a pu observer. Un ensemble de données visuelles et techniques qui aident à une meilleure connaissance de nos océans et contribuent aux recherches des scientifiques. Le but étant de trouver des solutions pour préserver la santé des océans et atténuer l’effet des changements climatiques.

"On pense au prince Albert 1er"

Boris Herrmann s’inscrit dans le prolongement de l’histoire d’un pays ouvert sur la mer et les sciences. On pense forcément aux explorations du prince Albert 1er.

Oui bien sûr, la mer est inscrite dans l’ADN de la Principauté. On pense au prince Albert 1er et, à l’aube du centenaire de sa disparition, c’est un beau parallèle que cette relation entre Monaco et la mer perdure grâce à des exploits comme celui que Boris Herrmann est en train de réaliser.

Avez-vous réussi à garder un contact régulier avec lui durant la course ?

Oui, je n’ai pas voulu le déranger trop souvent mais j’ai pu avoir six ou sept fois des contacts téléphoniques ou par vidéo, quelques fois même à trois avec Pierre Casiraghi.

Avez-vous perçu les coups de mou de Boris Herrmann, notamment après qu’il se soit dérouté pour porter assistance à Kevin Escoffier ?

Oui bien sûr, il y a eu des moments où il se sentait bien seul, ça devenait long et il avait besoin qu’on lui remonte le moral. Mais je crois qu’il a senti qu’il y avait beaucoup de soutiens derrière lui. Et puis il a eu des contacts réguliers avec les jeunes de l’école de voile du Yacht-club, et même d’autres écoles de la Principauté. Il a senti qu’il y avait un bel et vrai engouement autour de lui et de son projet.

Sa performance va certainement inspirer beaucoup de jeunes.

Oui, je pense. Le Vendée Globe crée des vocations. On a déjà une belle école de voile mais peut-être qu’on va réussir à attirer d’autres jeunes vers ce sport qui est merveilleux. La voile, c’est est un apprentissage. Une éducation à comment naviguer bien sûr, mais aussi à comment aborder la mer et la respecter. C’est une démarche qu’il est important de transmettre.

Savez-vous déjà ce que vous allez dire à Boris en l’accueillant aux Sables d’Olonne mercredi soir ?

Je lui dirai tout simplement que nous sommes très heureux à Monaco et surtout très fiers de lui.