Eurocoupe de basket: l’AS Monaco face à son destin ce vendredi soir à Kazan

La terre promise se trouve peut-être à 3.900km à l’Est de la Principauté de Monaco. Ce vendredi soir, dans la ville de Kazan (Russie), la Roca Team va tenter de réussir l’authentique exploit de devenir la 2e équipe française de l’histoire à accrocher son nom au palmarès de la C2, cette EuroCup d’ordinaire l’apanage des clubs rompus aux combats européens mais que l’ASM peut soulever à sa 3e participation seulement. Le but est proche, en même temps que la montagne à gravir reste très haute.

Après sa victoire à l’arraché mardi à l’aller sur le Rocher (89-87), l’ASM est à 40 minutes d’un immense bonheur. Unics Kazan, le favori au départ, reçoit cette fois dans sa salle, dos au mur mais avec l’appui de son public. Officiellement, la jauge fixée par les autorités de la cité tatare est fixée à 50% de l’enceinte de 7000 sièges. Dans les faits, la presse locale table plutôt sur une affluence de 5.000...

Le retour du bruit est assuré, l’Unics sera soutenue. Face au ‘‘Team USA’’ de Kazan (sept joueurs américains dans l’effectif), il faudra étouffer la révolte de la star Jamar Smith, s’opposer à la connexion Theodore - Klimenko (2,14m), et à tant d’autres choses... la Roca Team sait qu’elle devra encore tout donner, avec son incroyable cœur à l’ouvrage, sa foi, le talent de ses pépites...

"Il n’y a pas de secret. Il faut faire comme si on était menés 1-0 et se battre comme des chiens", a glissé Rob Gray, hier soir avant l’entraînement au Basket Hall Kazan. "L’équipe la plus forte mentalement fera un grand pas", observe coach Mitrovic. Faire douter Kazan, encore. Pour tenter d’écrire, sur les bords de la Volga, la plus grandiose page de l’histoire de l’ASM.