En 2021, l'ePrix de Monaco se déroulera sur le tracé du Grand Prix F1

Depuis quelques semaines, c’était une rumeur, de plus en plus insistante. Désormais, c’est une certitude. Le 8 mai 2021, le 4e ePrix de Monaco ne tournera plus en rond devant le port Hercule. Il empruntera la piste du Grand Prix de Formule 1.



"Je le confirme, et cela démontre les progrès accomplis par notre monoplace électrique Gen 2", a déclaré jeudi dernier Alejandro Agag, le fondateur et promoteur de la Formule E.



"Ce n’est pas faux mais je ne peux pas vous le garantir à 100% car on attend toujours la signature de M. Agag en bas du contrat que nous lui avons proposé", précise Christian Tornatore, sourire en coin. "En principe, ce genre d’annonce se fait lorsque l’accord est conclu, pas avant..."



De son côté, le commissaire général de l’ACM précise que la FIA souhaiterait l’ajout d’une modification. "Ils ne veulent pas voir les FE rouler sur le tracé F1 tel quel. Donc on essaie de trouver une solution. Sacré casse-tête, pour l’instant..."