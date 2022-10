Elle a lieu lundi, tout savoir sur la 32e édition du Sportel à Monaco

C’est en quelque sorte la plaque tournante des diffuseurs du monde du sport. Un rendez-vous incontournable à échelle mondiale mais aussi pour la Principauté. Cette année encore, le Sportel va réunir plus de 100 exposants et 1.000 participants. Entretien avec Laurent Puons, directeur général de Monaco Mediax et vice-président du Sportel.

Quel est l’intérêt d’un rendez-vous comme le Sportel?

Sportel marché est la manifestation leader dans le monde des ventes de droits sportifs. Tous les contenus sportifs qu’on consomme sur nos différents écrans ont d’abord été produits par quelqu’un puis vendus par quelqu’un d’autre et enfin achetés par une autre personne. Ici au Sportel, on rassemble toute cette communauté.

Au cours de ces quelques jours, qu’est-ce qui se négocie et comment?

Pour donner un exemple concret, je suis un organisateur de combats de boxe. J’ai un producteur qui va diffuser la soirée sur une chaîne traditionnelle. Ensuite je vais chercher à les revendre à d’autres télévisions dans d’autres pays. Pour cela, je vais au Sportel parce qu’on y trouve de potentiels acheteurs. L’évènement peut très bien être produit en Angleterre, aux États-Unis mais être diffusé en France. Toutes les compétitions sportives sont négociées et vendues pendant le Sportel.

L’édition 2021 était tournée sur l’Europe après l’absence en 2020. Est-ce qu’on peut parler d’un vrai retour à la normale en 2022?

Comme tous les autres évènements, on avait dû annuler en 2020. En 2021, je n’ai pas voulu mettre le doigt dans l’engrenage et m’orienter vers un évènement hybride ou digital. On a préféré le faire en présentiel mais on a réussi à faire une manifestation européenne. Il manquait les Américains, les gros Européens à cause des quarantaines etc. Là, c’est quasiment un retour à la normale. On est à une cinquantaine d’inscrits de moins que 2019.

Est-ce qu’il y aura des nouveautés pour cette édition 2022?

Cette année on a quarante nouvelles sociétés. On a nos traditionnels clients qui viennent depuis 20 ans mais comme je dis toujours à mes équipes: il nous faut de nouveaux contacts. Ils vont pouvoir offrir de nouvelles opportunités de business à notre communauté. C’est comme cela qu’on arrivera à développer le Sportel.