Les Ciel et Blanc ont chuté, ce week-end, en déplacement à Berre (2-1) pour le compte de la 11e journée de championnat. Le Rapid de Menton, avec cette nouvelle défaite, occupe dorénavant la dernière place du classement avec 7 points. Dommage, car les Mentonnais avaient pris les devants avec un but de Chavanon avant de se faire rattraper... et dépasser. Le bilan en déplacement est malheureusement famélique pour l’équipe fanion qui, sur six rencontres à l’extérieur, n’a pas pris un seul point. Si l’opération maintien est toujours d’actualité, les Mentonnais auront grand intérêt à non seulement se montrer solides à domicile tout en réussissant à accrocher quelques points hors de leur base. Dimanche prochain, c’est justement un nouveau déplacement qui se profile sur le terrain du SMUC à 15 heures. L’occasion d’inverser la tendance ?