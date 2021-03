Deux stars de l'athlétisme vous donnent des cours de sport privés à Monaco

"Le sport aide à mieux étudier"

Objectif du format : inciter à la pratique sportive, en ces temps où le sport amateur est sacrifié sur l’autel de la sécurité sanitaire, et assimiler une routine avec les bonnes postures.

Quel que soit le niveau du téléspectateur. "Tout le monde vit dans l’anxiété. L’avenir est incertain. Les écoles et les clubs amateurs ne font plus ou peu de sport. Avec ces vidéos, l’idée est de créer un moment de bien-être, de solidarité au sein de la famille, détaille Paula Radcliffe. C’est prouvé que le sport aide à mieux étudier."

Et Valentin Lavillenie d’embrayer: "On sait que, seul, c’est compliqué de faire du sport. Moi-même pendant le confinement, j’ai eu du mal alors que c’est mon métier. Alors à plusieurs, même par écrans interposés, c’est plus motivant."

Le prochain athlète aux côtés de la marathonienne ? Le nom est encore secrètement gardé.