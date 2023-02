Deux champions handisport participeront à la 23e course des escaliers à Beausoleil

Le samedi 18 mars aura lieu la 23e édition de la traditionnelle course des escaliers à Beausoleil. Le parcours récemment rénové dans le cadre des travaux des escalators de la ligne Riviera fait donc peau neuve et présente 427 marches sur 5 rampes pour une distance de 350 m et un dénivelé positif de 70 m.

Particularité cette année: le départ de coureurs handisports. En effet, si l’épreuve a déjà connu la participation d’un concurrent paraplégique en 2013 en la personne de Joe Kals, les organisateurs ont eu l’agréable surprise de constater cette année l’inscription de deux athlètes handisport: Valérie Hirschfield, sportive amputée d’une jambe, aguerrie aux courses d’escaliers, et Aladji Ba, sprinteur non voyant, double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques (Sydney 2000 et Athènes 2004), feront donc partie des inscrits.

Parité, inclusion, tels sont donc les nouveaux ingrédients de cette édition 2023 en espérant que ces inscriptions en appelleront d’autres.

Savoir+

Inscriptions en ligne sur www.sport-up.fr

Tarifs: 10 euros (individuel) et 20 euros (par équipe pour les relais).

Horaires: de 8h à 9h30 retrait des dossards; 10 h course de relais; 11h course en individuel.

Renseignements auprès du service des sports: 04.93.41.72.82.