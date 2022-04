Des milliers de spectateurs au Grand Prix Camions au Castellet

Il y a ceux qui étaient venus assister à la belle bagarre annoncée entre Anthony Janiec et Thomas Robineau, lors de la première manche du championnat de France camions 2022. Et disséquer les pointes à 160km/h des mastodontes aux 1.200 chevaux sous le capot, rugissant dans la ligne droite du Mistral.

Et puis il y avait les autres. Tous les autres. Petits et grands curieux attirés au Castellet par ce défilé de poids lourds, de compétition ou customisés, ostensiblement bariolés. Ce week-end, pour le retour du Grand Prix Camions au circuit Paul Ricard après deux ans d’absence, des milliers de personnes s’étaient déplacées sur le plateau.

Clou du spectacle: la parade

La météo maussade? Elle a certes un peu plombé l’ambiance. Mais quand c’est de tonnerre mécanique dont il s’agit, le soleil n’est (presque) qu’accessoire. Comme le résultat des courses, finalement, éclipsé par les poses suggestives et les klaxons assourdissants des monstres d’acier, anciens ou américains, certains exposant de véritables tableaux.

Et si les voitures de course, avec Caterham et Lotus, s’étaient invitées à la fête du moteur à explosion, c’est bien le Truck Show et sa parade qui a fait le spectacle. Venus de toute la France, 215 conducteurs de camions ont exposé leur chef-d’œuvre roulant dans la ligne droite des stands, et tout autour des 3,8km de piste.

Les passionnés, dont de nombreux professionnels du transport, ont apprécié. Le grand public aussi, reparti avec des étincelles dans les yeux et l’impérissable souvenir de ces fantasques montures.