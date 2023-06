Jeux des Petits États d’Europe à Malte: déjà une belle moisson pour les athlètes monégasques avec 17 médailles

La journée de mardi a vu les représentants de la Principauté débloquer leur compteur de médailles. Dans le dojo de Pembroke, Rania Drid (- 63 kg) a été la première athlète monégasque à décrocher l’or. Dans son sillage, les élèves de Marcel Pietri et François Bick ont signé de très belles performances.

L’or pour Florine Soula (- 70 kg) et l’argent pour Sara Allag (- 52 kg), Cédric Bessi (- 73 kg), Marvin Gadeau (+ 100 kg) et Marc-Elie Gnamien (- 81 kg). De très bons résultats d’ensemble prometteurs en vue des épreuves par équipes d’aujourd’hui.

à lire aussi Jeux des Petits États d’Europe: le prince Albert II a assisté aux premières compétitions des athlètes monégasques à Malte

Giulia Viacava (natation), puissance 4

Mardi toujours, dans la piscine en plein air du complexe de Tal-Qroqq, les nageurs monégasques ont surfé sur la très bonne vague des résultats des judokas.

Giulia Viacava a glané trois médailles. L’or, sur le 200 m dos (2.17:32) et deux bronze, sur le 200 m 4 nages (2.21 : 84) et avec le relais 4x100 m nage libre, aux côtés d’Anaïs Arlandis, Tiffany Pou et Pauline Viste (3.57:49).

Théo Druenne (800 m nage libre) a complété cette belle moisson, au terme d’une course très disputée (8.17:44), devançant d’un rien Bianchi (Saint-Marin, 8.17:97) et abaissant sa marque personnelle de près de 10 secondes. De quoi ravir Michel Pou, entraîneur général de l’ASM natation.

Infatigable Giulia Viacava ! Hier, la nageuse s’est parée d’or sur le 100 m dos (1.04:23). Sa collègue Anaïs Arlandis a décroché le bronze sur le 100 m papillon (1.03:78).

Le tir (pistolet 10 m) s’est distingué: l’or pour Boris Jeremenko qui n’a pas tremblé (score de 243.6) et un podium avec deux Monégasques, l’argent pour Magali Pierre Forest (226.7) et le bronze pour Carine Ornella (201.0).

En tennis, le double, composé de Lucas Catarina et Valentin Vacherot, a perdu en demi-finales contre la paire chypriote (3-6, 4-6) et obtient le bronze.

En simple, Lucas Catarania s’est qualifié pour les demi-finales qui se joueront aujourd’hui.

En tennis de table (équipe), Xiaoxin Yang et Sannah Lagsir ont échoué en finale contre Malte, avec l’argent au final.

Le rugby à 7 a très bien débuté son tournoi.

Après un nul (19-19 contre le Luxembourg) et deux belles victoires (31-12 contre Chypre et 35-5 contre Saint-Marin), l’équipe occupe la première place provisoire. Tout se décidera vendredi lors deux dernières rencontres.

Ce mercredi soir, Monaco totalisait 17 médailles.